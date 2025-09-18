Fer Broca, maestro espiritual: “Si quieres tener éxito en tu trabajo, escucha esto”

En el mundo laboral actual, donde la prisa y la presión parecen marcar cada paso, Fer Broca, maestro espiritual, invita a mirar el entorno de trabajo desde otra perspectiva: la energía que los espacios absorben y proyectan. Según él, cada lugar que habitamos guarda un pedacito de nosotros y, a su vez, nos deja parte de su esencia. “Los espacios se impregnan de tu energía, fluyen contigo y liberan mucha información”, explica el experto.

La clave, asegura, no está en limpiar con un trapo o desinfectante, sino en aprender a vivir en un entorno ordenado y consciente. “Si habitas en un lugar desordenado, tarde o temprano tu vida será igual de caótica. En cambio, si buscas el equilibrio y el orden, tu trabajo y tus proyectos reflejarán esa armonía”, apunta. Para Broca, crear un espacio minimalista ayuda a que las ideas fluyan y el bienestar se instale, ya sea en una oficina, en un taller o incluso en un acelerador de partículas.

Hacernos dueños de nuestro espacio de trabajo

El maestro destaca la importancia de apropiarse de cada rincón: “La mesa debe sentirse tuya, la silla tiene que adaptarse a ti, tu ordenador debe ser tu herramienta y tu aliado”. Esa conexión con el espacio físico no solo genera comodidad, sino que también potencia la concentración y la creatividad. “Cuando muchas personas trabajan en una oficina, los cubículos parecen iguales, pero cada uno tiene su propia energía. Haz que tu lugar sea único”, aconseja.

Para quienes van a iniciar un negocio o proyecto, Broca sugiere un ritual sencillo pero poderoso: agradecer a quienes ocuparon el sitio antes y declararle al lugar la intención de trabajar juntos. “Dile: vamos a producir, a atraer clientes, a cuidarnos mutuamente. Te pintaré, te mantendré vivo, y cuando la gente venga, la trataré bien”, señala. Hay que trabajar de la mano con un espacio.

Así pues, en tiempos en los que el estrés y la desconexión parecen inevitables, Fer Broca recuerda que el secreto del éxito profesional también reside en la relación que establecemos con nuestro entorno. Un espacio cuidado, apropiado y cargado de gratitud puede ser el motor que impulse los mejores resultados.