¿Ha muerto Antonio Tejero? Esta es la verdad de lo que ha pasado realmente

La mañana comenzó con una noticia que corrió como la pólvora: Antonio Tejero, el exteniente coronel de la Guardia Civil conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23-F, habría muerto a los 93 años. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos y todo tipo de comentarios. Algunos medios incluso publicaron la noticia sin esperar una confirmación oficial.

Pero la realidad, horas después, resultó ser muy distinta. La familia de Tejero ha desmentido su fallecimiento. Según explicaron, no ha muerto, aunque su estado de salud es muy delicado. Llevaba días en una situación crítica y, según fuentes cercanas, se encuentra bajo cuidados médicos intensivos. La confusión se desató cuando algunos medios locales adelantaron su muerte, generando una ola de desinformación que se propagó rápidamente.

En medio de la avalancha de rumores, su entorno familiar ha pedido calma y respeto. Aseguran que Tejero sigue con vida, aunque muy débil, y que los próximos días serán decisivos para su evolución. Mientras tanto, la noticia de su supuesto fallecimiento sigue circulando en redes, alimentando el debate entre quienes lo dieron por muerto y quienes esperaron confirmación.

El peso del pasado y la sombra de los rumores

Antonio Tejero es una de las figuras más polémicas de la historia reciente de España. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva desde aquel 23 de febrero de 1981, cuando irrumpió armado en el Congreso de los Diputados al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la controversia y el silencio mediático.

Durante los últimos años, ya habían circulado varias veces noticias falsas sobre su muerte. Cada vez que su nombre volvía a aparecer, resurgían los fantasmas del pasado. Esta vez, sin embargo, la diferencia es que su estado de salud sí es realmente grave, y eso ha dado más fuerza a los rumores.

Por ahora, lo único cierto es que Antonio Tejero sigue con vida, aunque su situación es crítica. La familia permanece a su lado, mientras España observa con expectación el desenlace de uno de los personajes más recordados y discutidos de su historia reciente.