La confesión sobre la infidelidad de Piqué a Shakira que sorprende a todos

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las separaciones más comentadas en el mundo. Durante meses, cada detalle de su relación y de su separación estuvo en los titulares. La historia parecía clara: Piqué fue infiel a Shakira con Clara Chía, una joven de Barcelona. La noticia explotó y se convirtió en un tema mediático que incluso involucró a sus hijos.

Shakira plasmó su dolor en la música. Canciones como Te Felicito, Monotonía, TQG y la famosa sesión 53 de Bizarrap lo dicen todo. Sus letras contenían indirectas claras sobre la ruptura. Algunos fans incluso llegaron a teorizar que Shakira había descubierto la infidelidad gracias a un bote de mermelada que nunca había comprado. Esa idea se volvió viral y se replicó en todos los medios.

Sin embargo, esta historia resulta ser completamente falsa. La teoría de la mermelada nació en el programa Socialité, cuando el director de entonces, Javi Hoyos, necesitaba contenido para un fin de semana vacío. Le pidió a un redactor que analizara el videoclip Te Felicito en busca de “mensajes ocultos”. El redactor miró la nevera de Shakira y de ahí surgió la idea de la mermelada. Una simple broma que se convirtió en un mito global, según ha publicado El Nacional.

La verdad detrás del rumor

Javi Hoyos ha contado todo en un pódcast. Confesó que la historia de la mermelada fue solo una coña: “Se dice que Shakira descubrió que Clara Chía estaba en su casa por la mermelada en la nevera. Te puedes creer que lo de la mermelada es una tontería que nos inventamos en Socialité y que llegó a nivel internacional”.

El periodista explicó cómo fue el proceso: al no tener noticias frescas, pidieron observar el videoclip y buscar posibles pistas. La mermelada apareció, se hizo la broma y la información salió al aire. La gente la tomó como verdadera, y aunque Shakira lo negó en su momento, el mito ya había calado hondo.

Hoyos asegura que esta es la única forma de desmontar la historia: fue un invento de televisión, un ejemplo de cómo un detalle pequeño puede convertirse en una “verdad” viral. La confesión deja claro que muchas veces lo que creemos conocer de las vidas de los famosos es solo un cuento más, amplificado por la prensa y las redes.