La historia de José Elías, millonario: “Te cuento cómo pasé de la ruina a ser el 32 más rico de España”

La vida de José Elías no es la de cualquier millonario. El famoso empresario español es la viva imagen que demuestra que, cuando uno quiere y le mete esfuerzo, trabajo y fe, es capaz de llegar a cualquier lado. En este sentido, el empresario catalán no viene de una familia rica ni nada similar. Él siempre tuvo un carácter emprendedor y, desde joven, ya tuvo su empresa de electricistas: se dedicaban a instalaciones y reparaciones, nada fuera de lo común. Un negocio que le fue bien hasta que la crisis de 2008 le provocó un agujero de más de 3 millones de euros, imposible de salvar.

Obligado a cerrar y a dejar esa empresa que tan bien le estaba funcionando, José Elías acabó con 3.000 euros en la cuenta del banco. No tenía nada más y, como él mismo cuenta, “estaba en la ruina”. Sin embargo, lejos de darse por vencido, el actual propietario de Audax decidió iniciar una nueva empresa y poner el poco dinero que le quedaba en una compañía eléctrica. Fue así como pasó “de la ruina a ser el 32 más rico de España”.

Una fortuna hecha en 10 años

La realidad es que el ascenso de José Elías a nivel empresarial es absolutamente meteórico. Con un patrimonio que ya supera los 950 millones de euros, es la 32.ª fortuna más grande de España y, más allá, uno de los hombres más influyentes del país. Todo gracias a su forma de llegar a ese nivel: “Fundé la empresa porque veía todos los pagarés y quise hacer una compañía que cobrara directamente, y eso lo hacían las empresas de servicios”.

Un negocio millonario sin saber nada

La realidad es que José fundó una compañía eléctrica sin saber especialmente qué tenía que hacer. Sin embargo, a base de buenas decisiones, aprendizaje y mucho esfuerzo, ha sido capaz de llegar a donde está hoy en día. Y, como él dice, “arruinarme dos veces ha sido como sacarme dos másters. Es cuando más aprendes. Ahora, cuando todo va bien, no aprendo nada”.

Así pues, la historia de vida de José Elías nos demuestra cómo se puede pasar, en cuestión de diez años, de la ruina más absoluta y de apenas poder poner un plato caliente encima de la mesa, a ser uno de los 32 hombres más ricos del país.