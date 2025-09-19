Manuel Sans, médico, explica qué ocurre después de morir: “Me dicen que no quieren volver”

El reconocido doctor Manuel Sans ha compartido su experiencia tras años escuchando a pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Según explica, la gran mayoría describe sensaciones de paz, armonía y gozo durante esos momentos, al punto de que muchos le confiesan que hubieran preferido no regresar. “Algunos llegan a decirme que los perjudicamos al reanimarlos, porque ellos no querían volver”, señala el especialista.

Experiencias placenteras… y otras aterradoras

Aunque predominan los relatos positivos, Sans advierte que alrededor de un 10% de los pacientes sufre vivencias “diabólicas” o profundamente perturbadoras. Estas personas, explica, atraviesan un sufrimiento intenso tras su recuperación y, en muchos casos, necesitan apoyo psicológico especializado. El médico subraya que este tipo de testimonios rara vez se conocen, porque quienes los padecen suelen evitar hablar del tema debido al trauma que les provoca. Además, el experto indica que todavía no existe una explicación científica clara sobre por qué unas personas experimentan calma y otras terror absoluto. Sin embargo, su trabajo apunta a que las experiencias cercanas a la muerte revelan algo sobre la percepción humana en situaciones extremas, donde el cerebro y la conciencia parecen situarse en un límite desconocido.

Entre el mundo físico y el espiritual

Para Sans, quienes han atravesado este umbral describen la sensación de vivir “entre dos mundos”. Algunos dicen haber perdido el contacto con su cuerpo físico y sentir que se integraban en una dimensión distinta, difícil de explicar con palabras. “Los que van hacia lo espiritual parecen desligarse por completo de lo material”, afirma el médico, aunque aclara que, hasta ahora, nadie ha podido establecer un contacto comprobable con quienes permanecen en ese estado.

El médico insiste en que, más allá de creencias religiosas o debates filosóficos, escuchar a los pacientes es clave para entender cómo afrontan la vida después de estas vivencias. Para muchos, regresar tras sentir una paz absoluta supone un desafío emocional enorme, mientras que otros deben sanar las secuelas de experiencias traumáticas.

Así pues, los hallazgos de Manuel Sans abren un campo de reflexión sobre los límites de la conciencia y el impacto psicológico de quienes han estado, según sus propias palabras, “a las puertas de la muerte”.