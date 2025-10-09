Preocupación total en España ante un nuevo apagón

España vuelve a mirar con inquietud al cielo… y al contador de luz. Red Eléctrica ha reconocido que el país está otra vez en riesgo inminente de apagón. La advertencia no es menor: la estabilidad del sistema eléctrico está pendiendo de un hilo. Las variaciones bruscas de tensión ponen en jaque una red que necesita soluciones urgentes.

En las últimas semanas, la operadora ha tenido que realizar maniobras de emergencia para evitar un colapso general. Este tipo de actuaciones no son nuevas. Hace apenas unos meses, el país sufrió un apagón masivo que paralizó la vida cotidiana de millones de personas durante horas.

Según la propia Red Eléctrica, la situación es de “alta vulnerabilidad”. Expertos del sector insisten en que se trata de un problema estructural, no puntual. Jorge Moreno Labras, analista energético, lo resumía así en una entrevista televisiva: “Estamos muy preocupados. Red Eléctrica ya ha pedido herramientas de emergencia. Llevábamos cinco meses tranquilos, pero la estabilidad se ha roto otra vez”.

Ciudadanos en alerta y un futuro incierto

La noticia ha despertado miedo e incertidumbre entre los ciudadanos. Muchos recuerdan con angustia el apagón del 28 de abril de 2025, cuando todo el país quedó a oscuras. Supermercados, hospitales, semáforos… nada funcionaba. La imagen de calles colapsadas y comercios cerrados sigue muy presente.

Ahora, la gran pregunta vuelve a ser la misma: ¿cuándo podría repetirse?

No hay una fecha exacta. Red Eléctrica no puede preverlo con precisión. Sin embargo, los informes europeos apuntan a un horizonte preocupante. El informe ERAA 2024 estima que España podría enfrentar hasta 4 horas de riesgo de apagón en 2026, cifra que podría aumentar a 4,8 horas en 2028 si no se actúa.

Además, el cierre progresivo de las centrales nucleares, como Almaraz, previsto entre 2027 y 2028, podría agravar la situación. Los gestores de redes europeas (Entso-e) advierten que el riesgo se elevará significativamente con la reducción de generación estable.

Mientras tanto, los hogares españoles se preparan para lo peor. Algunos acumulan linternas, velas y baterías portátiles. Otros cruzan los dedos. La preocupación total se extiende, y el país entero se mantiene en vilo ante la sombra de un nuevo apagón que podría repetirse en cualquier momento.