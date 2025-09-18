Rafa San Julián, piloto de Iberia: “Te doy tres consejos que debes seguir cuando hay turbulencias en el avión”

Rafa San Julián conoce bien lo que significa volar. Lleva más de 25 años en líneas aéreas. Primero en Spanair, donde trabajó durante cuatro años, y después en Iberia, compañía a la que pertenece desde hace más de dos décadas. En este tiempo no solo ha sido comandante, también instructor de tripulantes durante 18 años y, más recientemente, capitán en rutas de corto y medio radio.

Además, Rafa forma parte de la iniciativa de Iberia para ayudar a quienes tienen miedo a volar. Una experiencia que le ha permitido escuchar muchas dudas y miedos de pasajeros. Sabe lo que piensan los viajeros cuando el avión empieza a moverse de manera brusca en mitad del cielo: tensión, nervios y, en muchos casos, auténtico pánico. Por eso insiste en un mensaje claro: las turbulencias no son sinónimo de peligro. “Aunque pueda ser incómodo en ciertos momentos, nosotros nunca querríamos estar en riesgo”, recalca.

Los tres consejos del comandante

En una entrevista con Mundo Deportivo, Rafa San Julián compartió tres consejos prácticos para afrontar las turbulencias sin perder la calma.

El primero es sencillo, pero esencial: llevar siempre el cinturón abrochado. “No hay nada más incómodo que sentir que nos separamos del asiento y flotamos un poco”, explica. Mantenerse sujeto al asiento ayuda a sentirse más seguro.

El segundo consejo tiene que ver con la respiración. El comandante recomienda inhalar profundo y, en los momentos de movimientos más intensos, contraer los abdominales. Puede parecer extraño, pero asegura que a muchas personas les sirve para controlar la sensación física del vaivén.

El tercero es el más importante: confiar en la tripulación. Los pilotos están formados para gestionar cualquier situación y jamás llevarían el avión a un punto de riesgo. “Nos encargamos de que el vuelo sea seguro”, afirma Rafa con rotundidad.

En resumen, cinturón, respiración y confianza. Tres pasos sencillos que pueden marcar la diferencia cuando las turbulencias aparecen. Porque más allá del ruido y de los movimientos, la realidad es que los aviones están diseñados para soportarlas. Y, como recuerda este experimentado piloto de Iberia, la seguridad siempre es lo primero. “Al final, entender que las turbulencias son parte natural del vuelo ayuda a vivir la experiencia con más tranquilidad.