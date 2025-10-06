Una nueva DANA llega a España con inundaciones extremas

España vuelve a estar en alerta. Una nueva DANA está a punto de impactar el país, y los expertos advierten que podría provocar lluvias torrenciales sobre el Mediterráneo. Lo que parecía lejano ahora es una realidad cercana. Desde el miércoles, se espera que las precipitaciones comiencen a sentirse en varias zonas, especialmente en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares.

Los modelos meteorológicos aún no se ponen de acuerdo sobre la intensidad exacta. El modelo americano apunta a lluvias muy fuertes y tormentas organizadas. Por su parte, el europeo prevé una vaguada menos agresiva, pero que igualmente traerá inestabilidad. Sea cual sea el escenario final, la recomendación es clara: mantenerse alerta y prever posibles inundaciones en zonas vulnerables.

Esta situación puede traer cambios bruscos en el tiempo que afectarán tanto a la movilidad como a la vida cotidiana. Después de días de buen clima y temperaturas agradables, el giro será drástico. Es un momento para actuar con precaución, revisar planes de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios más intensos.

Lluvias extremas en el Mediterráneo

El Mediterráneo se prepara para días complicados. Se esperan chubascos intensos, que podrían acumular entre 10 y 20 litros por metro cuadrado en regiones como Murcia, Comunidad Valenciana, Almería y Cataluña. En el sureste peninsular, el riesgo de lluvias fuertes se mantendrá incluso hacia el viernes. En algunos puntos, las precipitaciones podrían sumar hasta 50 litros por metro cuadrado en pocos días.

El comienzo de la semana será relativamente tranquilo, con estabilidad en gran parte de España. Sin embargo, el miércoles empezarán los primeros chubascos en el interior del sureste y en zonas del Cantábrico y Galicia. Para el jueves, las lluvias se intensificarán en todo el arco mediterráneo, y el riesgo de inundaciones será más elevado. Incluso Baleares podría experimentar tormentas a lo largo del fin de semana, aunque con tendencia a remitir.

Los expertos insisten en que, aunque aún hay incertidumbre sobre la magnitud exacta, esta DANA o vaguada marcará un cambio radical en el clima de estas jornadas. Es un recordatorio de que el otoño trae sorpresas y que debemos estar preparados. Precaución y seguimiento de las alertas meteorológicas serán clave para afrontar estos días de lluvias extremas.