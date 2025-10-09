La presentadora Susanna Griso se casa por sorpresa: así ha sido la pedida de mano

Susanna Griso ha dejado a todos con la boca abierta. La periodista y presentadora de Espejo Público ha anunciado en directo que se casa. Nadie lo esperaba, ni siquiera algunos de sus compañeros de programa. La noticia, contada con la naturalidad y el humor que la caracterizan, se convirtió en uno de los momentos más comentados del día.

Griso, que acaba de cumplir 56 años, vive un momento muy especial junto a su pareja, el empresario Luis Enríquez, con quien mantiene una relación desde hace tiempo. Según contó ella misma, la pedida fue tan sencilla como inesperada. Todo ocurrió una mañana cualquiera, justo antes de que ella se marchara al trabajo.

“Mi pareja me preguntó si quería un café. Le dije que todavía no, por una medicación que tomo. Cuando al final le pedí que me lo preparara, levanté la taza y ahí estaba el anillo”, relató entre risas. Sus compañeros en plató reaccionaron con sorpresa y ternura. “Muy romántico, pero no son horas”, bromeó Iñaki Urrutia.

#IMAGEN Susanna Griso se casa con su novio Luis Enríquez, al que presentó hace siete meses y cuyo enlace se celebrará el 25 de julio del año próximo en un lugar "muy especial" para ambos en la Costa Brava. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/jeZS92skwc — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) October 9, 2025

Una historia discreta y llena de cariño

Poco después del programa, se confirmó la noticia: Susanna Griso y Luis Enríquez se darán el “sí, quiero” el próximo año. Según ha adelantado la revista Semana y confirmado ¡HOLA!, la presentadora vive un momento personal pleno. Su sonrisa, durante la celebración de su cumpleaños, delataba la felicidad del momento.

A la salida de Antena 3, Luis la esperaba para continuar con una cena especial. Nadie sospechaba que esa misma mañana, al amanecer, él le había entregado el anillo de compromiso de una forma tan original y cotidiana. Sin escenarios preparados ni grandes gestos, solo un café y una taza que escondía una promesa.

Lejos de los grandes focos y del glamour que rodea a muchas bodas del mundo televisivo, la historia de Susanna Griso destaca por su sencillez y autenticidad. Una pedida de mano improvisada, natural, y llena de amor, como su protagonista.

La presentadora, que lleva años siendo uno de los rostros más queridos de la televisión española, afronta una nueva etapa vital con ilusión. Y aunque aún no se conocen los detalles de la boda, lo que está claro es que Susanna Griso ha encontrado su mejor titular: el del amor verdadero.