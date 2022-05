A la luz el salario de Hamilton, Verstappen y Alonso en F1, inesperado

El Mundial de Fórmula 1 ya ha celebrado 5 de los 23 eventos programados para este año y son muchas las sorpresas que nos están dejando los pilotos sobre la pista. Nadie se imaginaba que Lewis Hamilton o Fernando Alonso fueran a tener tantos problemas en estos dos primeros meses de campeonato, pero la sorpresa que protagonizan estos pilotos va mucho más allá de lo meramente deportivo: su salario.

Cuando restan seis días para que se dispute el Gran Premio de Barcelona, el cual tendrá lugar en el circuito de Montmeló, la BBC ha sacado a relucir una publicación en la que esclarece el sueldo neto de cada piloto que integra el actual paddock de la categoría.

Hamilton está un año más a la cabeza en una campaña en la que cobrará 40 millones de libras esterlinas. Esto resulta sorprendente, ya no porque el inglés sea el mejor pagado de la parrilla, sino porque antes de su renovación, la cual se cerró en el mes de febrero, Mercedes parecía haberse plantado radicalmente en este seno: una rebaja salarial o no hay trato. Tres meses después a la vista queda que esto no ha ocurrido de tal forma ya que Hamilton sigue manteniendo el mismo sueldo que en 2021, a pesar de que no logró ganar el Mundial.

Por detrás de él, y como resulta obvio, está Max Verstappen, que extendió su contrato con Red Bull hasta 2027 a razón de un suculento salario que roza los 40 millones por campaña, una cifra similar a la que recibe Lewis en Mercedes y la cual cobrará el próximo año en heptacampeón.

En tercer lugar, se sitúa Lando Norris, con 20 ‘kilos’ por campaña, y detrás de él vienen Fernando Alonso, con 15; Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo, con 12’2; Charles Leclerc, la otra gran sorpresa, y Carlos Sainz, con 9’8; Valtteri Bottas y Lance Stroll, con 8’1; Sergio Pérez, con 6’5; Kevin Magnussen, con 5; Esteban Ocon, George Russell y Pierre Gasly, con 4’1; Alex Albon, con 1´6; Nicolás Latifi, Mick Schumacher y Guanyu Zhou, con 816 mil libras anuales; y, por último, Yuki Tsunoda, con 615 mil.