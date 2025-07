¿Adiós a Cadillac? El inesperado piloto que le roba el puesto a Checo Pérez en las negociaciones

El futuro de Sergio “Checo” Pérez sigue siendo un misterio. Desde que terminó su etapa en Red Bull Racing a finales de 2024, el piloto tapatío se tomó un tiempo para decidir qué sigue en su carrera. Ya pasaron varios meses y aún no ha dado señales claras sobre si volverá a la Fórmula 1, si cambiará de categoría o si aprovechará su año sabático para enfocarse en otros proyectos.

Mientras tanto, en el mundo del Gran Circo, Cadillac se prepara para su gran entrada en 2026. La escudería estadounidense ha buscado a un piloto con experiencia para liderar su proyecto, y durante un tiempo parecía que Checo tenía todo para quedarse con uno de los dos asientos. También Alpine mostró interés, en un 2025 complicado para ellos, pero la realidad dio un giro inesperado. Valtteri Bottas, el finlandés conocido por su paso por Mercedes, se habría adelantado en las negociaciones y podría ser quien ocupe ese lugar.

Cadillac F1 Team



🔎 Según se ha trascendido Cadillac F1 team estaría buscando pilotos con experiencia en F1, Valteri Bottas, Checo Pérez, hasta inclusive Daniel Ricciardo, suenan muy fuerte.



🔎 Uno creería que Checo Pérez y Valteri Botas pican en punta. Fue mencionado Zhou… pic.twitter.com/MUxdziXWeO — F1 info ARG (@F1_info_arg) March 30, 2025

Bottas, el elegido de Cadillac y el futuro incierto para Checo

Según diversas fuentes, la decisión de apostar por Bottas y no por Pérez se basó en la “personalidad y compromiso” del piloto finlandés. Valtteri no solo ha estado activo como piloto reserva en Mercedes, sino que también mantiene una actitud profesional y constante, algo que parece haber pesado más en Cadillac que el talento o la popularidad de Checo. Bottas llegaría para ser titular y aportar su experiencia en el debut del equipo.

¿Significa esto que Checo está fuera de la Fórmula 1? No necesariamente. Aún queda una plaza libre en Cadillac y, si bien se menciona que quieren alguien con experiencia, la puerta no está cerrada para Pérez. Su año sabático le ha permitido entrenar y mantenerse en forma, y podría aparecer como una opción sólida si alguna oportunidad se abre. Además, no hay que descartar que otros equipos puedan fijarse en él para la temporada 2026 o más adelante.

Por ahora, todo sigue en el aire. Lo que es seguro es que la decisión de Cadillac ha dejado a muchos sorprendidos y que la historia de Checo Pérez en la F1 aún no ha terminado, aunque el camino se vea más complicado. Habrá que esperar para ver si el tapatío vuelve al volante o si esta vez su adiós es definitivo.