Alonso ilusiona y se muestra “entusiasmado” con Aston Martin: ganar la F1 2023 es factible

A tan solo una semana para que arranque el Mundial de Fórmula 1 2023, son cada vez más las voces que se aventuran a colocar a Fernando Alonso como uno de los candidatos a ganar la competencia. Y es que si bien el gran dominador de los test de Bahréin está siendo Max Verstappen, el español también está siendo una de las grandes sorpresas en positivo, mostrándose a un gran nivel con el Aston Martin en los tres primeros días de pretemporada, el último de ellos celebrándose en estos momentos y, de nuevo, con un buen papel del piloto nacido en Oviedo.

Y si bien Fernando Alonso ha querido mostrarse precavido con lo que pueda ocurrir, a pesar de las buenas sensaciones que está teniendo, como comentamos, con Aston Martin, lo cierto es que las sensaciones del español al término de la sesión de ayer en el circuito de Sakhir fueron realmente positivas, tal y como mostró en declaraciones para los medios oficiales de la escudería británica: “Fue un buen día para nosotros con muchas vueltas completadas, justo lo que necesitas en un coche nuevo. Tuvimos un programa completo y probamos muchas cosas diferentes”, afirmó.

En este sentido, el asturiano no pudo esconder las ganas de volver a conducir en una carrera oficial, el próximo sábado con su nuevo Aston Martin: “Después de un largo invierno, es bueno obtener un kilometraje fuerte desde el principio y no hay mejor entrenamiento que pilotar un coche de Fórmula 1. Ahora me siento más en forma y más entonado para la próxima semana, que será mi primera carrera con Aston Martin. Estoy entusiasmado con eso”, dijo.

Por lo pronto, y si bien en el día de hoy Fernando Alonso ha salido a pista con un retraso por un cambio de suelo en el monoplaza que estaba programado, el español sigue mostrando una muy buena imagen, llegándose a colocar incluso en una loable quinta posición momentánea, con un tiempo de 1:32.249 y a tan solo a seis décimas del Checo Pérez en lo que llevamos de sesión hasta el momento.