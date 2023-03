Alonso no se muerde la lengua y lanza un despiadado ataque contra Checo Pérez y Red Bull

El Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 ya está provocando ciertos rifirrafes entre las escuderías que más miradas tendrán puestas encima por la importancia obtener un buen resultado en el circuito de Jeddah.

En este sentido, la tercera posición de Fernando Alonso en Bahréin, siendo el asturiano la gran sorpresa del primer compromiso del año, brinda al bicampeón español una dosis extra de responsabilidad este fin de semana, especialmente tras las polémicas declaraciones realizadas por 'Checo' Pérez, declaraciones en las que el piloto mexicano tacha a Aston Martin de haber plagiado el modelo de Red Bull para lograr resultados tan satisfactorios.

Y, como suele suceder en este tipo de situaciones, la reacción no se ha hecho esperar desde la marca verde con Fernando Alonso como protagonista directo de las mismas: “No me importan los comentarios en absoluto. Estoy concentrado en mi equipo, pero se puede ver claramente que hay diferencias entre los dos monoplazas. Visualmente son distintos. Tenemos un concepto diferente a esos dos coches, aunque es cierto que visualmente todos se parecen un poco. El Ferrari, el Haas y el Alfa Romeo se parecen mucho a entre sí. Hablaremos en la pista."

Cuesta creer que Aston Martin puede equilibrar el poderío mostrado por Red Bull en el GP de Bahréin celebrado hace dos semanas, pero el sentimiento de pánico que existe en el garaje de la escudería dirigida por Christian Horner va directamente vinculado a que el AM23 que maneja el asturiano, además de Lance Stroll, haya generado muy buenas sensaciones en su debut.

Esto es algo que Fernando Alonso también ha querido agradecer públicamente a Dan Fallows, el ingeniero encargado de diseñar un arma que hoy brinda posibilidades al asturiano de pelear por el título, aunque no tendrá nada sencillo el español competir con Verstappen y Checo Pérez: “Tuvimos coraje durante el invierno con nuestro proyecto. Dan Fallows estaba muy decidido. Pero también debemos mantener la calma porque tenemos curiosidad por saber si sucederá lo mismo que sucedió en Bahréin”, según el rotativo inglés Express.

No obstante, más motivación no puede tener para cerrar la boca al mexicano.