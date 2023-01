Arde Mercedes con el guantazo más doloroso de Russell contra Hamilton

Durante las últimas semanas Lewis Hamilton está teniendo protagonismo en el paddock por su futuro profesional, es decir, su posible renovación de contrato con Mercedes, pero hoy el piloto de Stevenage tiene motivos de preocupación tras escuchar unas declaraciones realizadas por uno de los hombres más laureados en la historia de la F1, Jack Stewart.

Sin pelos en la lengua, el tricampeón del mundo se ha atrevido a situar a Lando Norris y George Russell, ciñéndose exclusivamente a los pilotos británicos de la parrilla, como sus grandes favoritos para ganar al título la próxima temporada, algo que no ha hecho ni pizca de gracia al mencionado Hamilton.

A pesar de que ambos guardan una buena relación por ser dos de los hombres más condecorados en cuanto a títulos en la historia de la categoría, esta vez Russell y Norris, de forma indirecta, protagonizan el último revés para un Lewis que ya en 2022 presenció cómo un recién llegado a Mercedes, George, terminó la temporada por encima de él en la clasificación final.

Esto no solo ponen de manifiesto las excelentes prestaciones del ex de Williams, sino que la tensión en el box de la marca británica podría ir en aumento si los primeros resultados registrados no son los esperados para el heptacampeón, quien no ha sido entre los candidatos a ganar el Mundial de Fórmula 1.

¿Posibilidades reales?

No obstante, aunque Stewart cree que este es el año perfecto para que Norris y Russell se conviertan en las grandes referencias británicas en la pista, cabe señalar que la presencia de Max Verstappen en el asfalto supone un gran escollo para poder pelear por el título.

Aún es pronto para atreverse a afirmar que es imposible que Russell o Norris se hagan con el título, pero la realidad fue muy clara durante el 2022 y, salvo una mejoría más que palpable, el neerlandés volverá a tener un camino plácido hasta el triunfo final.

Amén de Red Bull, Ferrari también está postulándose como un firme opositor al título ya que, tal y como avanzamos ayer en Don Balón, la escudería de Maranello es la que podría introducir una mejoría más ilusionante en relación a la unidad de potencia utilizada en 2022.