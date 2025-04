Aston Martin decepciona a Fernando Alonso y el futuro inmediato del piloto se complica en la F1

Aston Martin está tocando fondo. Después de cinco grandes premios, el equipo británico no ha logrado sumar puntos en el campeonato. Su monoplaza, el AMR25, no ha cumplido con las expectativas, y la frustración se hace evidente en el seno del equipo. Fernando Alonso, que se unió a la escudería con la esperanza de luchar por podios, ha visto cómo sus ilusiones se desvanecen carrera tras carrera. El rendimiento del coche sigue siendo deficiente, y las expectativas de mejoras se han diluido.

En las últimas semanas, Alonso ha sido claro y directo en sus declaraciones. A pesar de que confiaba en que las actualizaciones llegarían a partir del Gran Premio de Miami, las últimas noticias han sido desalentadoras. Aston Martin ha confirmado que no habrá mejoras para la cita de principios de mayo, lo que deja al piloto asturiano con pocas opciones de mejorar su rendimiento. Alonso, consciente de la situación, ha señalado que la escudería está centrada en el desarrollo del coche para la próxima temporada, y que no se pueden esperar grandes avances este año.

La tensión en el equipo y la falta de soluciones

El mal momento que atraviesa Aston Martin no solo afecta al rendimiento en pista, sino también al ambiente interno del equipo. Según los informes, el clima en la fábrica es tenso. Lawrence Stroll, propietario del equipo, estaría muy descontento con la situación, lo que genera una presión extra sobre los ingenieros y el personal. Pedro de la Rosa, ex piloto de F1, expresó su preocupación tras la carrera en Arabia Saudí, destacando que, a pesar de los esfuerzos, el coche sigue sin ofrecer un rendimiento competitivo. "Lo siento por Fernando, pero de momento no le podemos dar nada mejor", dijo de la Rosa.

En este contexto, las expectativas de Alonso para el corto plazo no son altas. Aunque desde Aston Martin insisten en que trabajan a fondo para mejorar, la escudería no podrá ofrecer actualizaciones significativas hasta Imola, en mayo. El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 parece incierto por ahora. El piloto español debe decidir si puede seguir confiando en un equipo que, por ahora, parece tener pocas opciones de ofrecerle el rendimiento que necesita para volver a luchar por victorias.