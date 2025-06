Aston Martin destierra a Fernando Alonso y ya tiene sustituto

Aston Martin está en medio de una transición silenciosa, pero decidida. Lo que alguna vez fue una relación próspera con Fernando Alonso parece estar llegando a su fin. Aunque el asturiano sigue siendo una figura imponente en la Fórmula 1, la escudería británica parece haber empezado a mirar hacia el futuro con nuevos ojos. Mientras el bicampeón del mundo se toma su tiempo para decidir su próximo paso, en Silverstone ya hay movimientos para reemplazarlo.

Alonso ha sido un pilar para Aston Martin en los últimos años, pero la edad y la incertidumbre de su continuidad se están convirtiendo en factores decisivos. La escudería necesita más que talento; necesita proyección, una pieza joven que pueda aportar resultados inmediatos y, sobre todo, a largo plazo. Con Lance Stroll, hijo del dueño y la cara visible del equipo, asegurado en uno de los asientos, el segundo puesto se convierte en el centro de todas las miradas.

BREAKING 🚨| According to a leading paddock source, George Russell is a target to lead Aston Martin’s F1 revival in 2026.



