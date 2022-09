Aston Martin evita líos con Alonso y espanta los fantasmas de Alpine

No hace mucho que no dejábamos de habar de la mala relación que se venía fraguando entre Fernando Alonso y su equipo Alpine. Desencuentros motivados por el posicionamiento de éste último a favor de Esteban Ocón, en momentos en los que el español mostraba ser superior en pista a su compañero de equipo. Una falta de apoyo que terminó de provocar el fichaje del asturiano por Aston Martin en 2023, pese a todo lo que prometía el proyecto de la escudería francesa. Ahora, desde el equipo británico no quieren que eso se vuelva a repetir, y cierran filas en torno a una posible mala relación entre Alonso y su futuro compañero Lance Stroll:

"No sé si Fernando subestima a Lance. No le asusta enfrentarse a él en el mismo coche, ni a ningún otro piloto, pero hay respeto entre ellos. Se conocen desde hace muchos años, han corrido el uno contra el otro, y Fernando conoce las cualidades de Lance. Hay un verdadero respeto", afirma Mike Krack, jefe del equipo británico. Unas palabras con las que se pretende evitar todo tipo de malos rollos que han acabado por desquiciar al piloto asturiano en Alpine.

A su vez, desde Aston Martin avisan de que el canadiense Lance Stroll puede mostrar un gran rendimiento ahora que conducirá un coche más competitivo que los que ha precisado hasta ahora: "Es importante recordar que Lance nunca ha tenido realmente un coche ganador en la Fórmula 1, un monoplaza en el que pueda mostrar de lo que es capaz, para realmente dar rienda suelta a su talento".

Todo para terminar destacando la gran labor del piloto de 23 años al lado de todo un ex campeón del mundo como Sebastian Vettel: "Cuando Sebastian se unió al equipo, la gente decía que Lance no tenía ninguna posibilidad, pero ha rendido increíblemente bien contra un tetracampeón del mundo, han estado muy igualados. Las personas dicen lo mismo ahora que Fernando Alonso se incorpora a la escudería, pero esperemos a ver. Lance Stroll podría sorprender a algunos", concluyó Mike Krack en declaraciones recogidas por el portal web ‘Motorsport.com’.