Carlos Sainz envía un mensaje que no gustará nada a Hamilton ni a Ferrari

Carlos Sainz ha sido uno de los nombres más comentados de esta temporada debido a su adaptación al nuevo monoplaza de Williams. Tras su llegada al equipo, el piloto español destacó que las primeras impresiones fueron positivas durante los test de pretemporada. Sin embargo, la realidad ha sido otra en las primeras carreras, donde Sainz ha tenido dificultades, sufriendo abandonos en dos ocasiones.

A pesar de esos reveses, en el Gran Premio de Arabia Saudí logró un resultado esperanzador: sexto en clasificación y octavo en la carrera. A pesar de todo, el español mantiene la calma y sigue buscando mejorar, especialmente en circuitos como el de Miami, donde espera volver a sumar puntos.

Carlos Sainz y las dificultades de Hamilton

Uno de los momentos más llamativos fue su comentario sobre la falta de ritmo de Lewis Hamilton en Ferrari. Aunque el británico ha sido uno de los pilotos más exitosos de la historia, este año ha tenido dificultades con el SF-25, y no ha dudado en expresar su frustración diciendo: “no sé qué me está pasando”.

Sainz, quien ha vivido una situación similar con su nuevo coche, no tardó en opinar sobre la adaptación de Hamilton a su nuevo monoplaza. En una declaración sincera, el piloto de Williams aseguró que no le sorprendían las dificultades de su compatriota. “En este deporte no hay secretos”, dijo Sainz. “Cuando te enfrentas a compañeros como Leclerc o Albon, que conocen el coche perfectamente, no puedes esperar ser más rápido de inmediato”.

Sainz explicó que, por lo general, cualquier piloto necesita tiempo para adaptarse al comportamiento de un coche, algo que puede tomar entre seis meses y un año. Sin embargo, insistió en que eso no significa que los pilotos no puedan rendir desde el inicio, aunque sea con un rendimiento ligeramente inferior al máximo. Además, destacó que la actual generación de monoplazas requiere un estilo de conducción muy específico. “Si no conduces de la manera correcta, no serás rápido”, afirmó. Para él, los coches de la era actual son particularmente difíciles y complejos de manejar.