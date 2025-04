Carlos Sainz explota tras la sanción en Japón y genera polémica

Carlos Sainz no ha pasado por alto la sanción que recibió en el Gran Premio de Japón, donde la FIA le impuso una multa de 10.000 euros por llegar cinco segundos tarde a la ceremonia del himno. Para muchos, un retraso tan corto no justificaría una sanción tan severa, pero la organización del automovilismo se mostró firme en su decisión. Esto ha generado una gran controversia, especialmente cuando el piloto de Ferrari expresó públicamente su malestar.

El descontento de Sainz con la sanción

El madrileño no tardó en mostrar su indignación. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin, Sainz no solo reconoció su error, sino que también calificó la multa de "desproporcionada". "Soy el primero que levanta la mano y dice que llegué tarde, mis disculpas, pero cinco segundos... 10.000 euros, para mí eso es exagerado", declaró, dejando claro su malestar. A pesar de admitir su retraso, Sainz criticó la rigidez de la FIA y cuestionó la justicia de la sanción, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

🚨 ¡OFICIAL! Multa de 20.000 € para #Sainz (10.000 € suspendidos) por llegar tarde al himno nacional.

La sanción originalmente era de 60.000 €, pero se redujo debido a que Carlos se encontraba en revisión médica por un problema estomacal.

El piloto también mostró su frustración por el coste de la multa, comparándolo con el impacto real de los cinco segundos de retraso. "10.000 euros por cinco segundos es decepcionante", añadió con tono tajante. Este tipo de sanciones, aunque quizá consideradas menores por algunos, parecen haber dejado una huella en el piloto, que no se mostró dispuesto a guardarse su opinión.

La polémica sobre el destino de las multas

Además de la magnitud de la multa, Sainz expresó su incertidumbre sobre el destino de los fondos recaudados por la FIA. "Espero que alguien me diga dónde van esos 10.000 euros", comentó, añadiendo que, si la multa iba a ser impuesta, al menos esperaba que el dinero terminara "en una buena causa". Estas declaraciones no hicieron más que alimentar el debate sobre la transparencia y el uso de las sanciones económicas en el mundo de la Fórmula 1.

Carlos Sainz se ha mostrado como un piloto que no teme alzar la voz cuando considera que las decisiones son injustas. Esta sanción en Japón ha sacado a relucir su frustración, pero también ha abierto una puerta a la reflexión sobre las normativas en el automovilismo y la proporcionalidad de las sanciones.