Checo Pérez regresa a la Fórmula 1, Cadillac confirma la fecha que nadie esperaba

Los fanáticos de la Fórmula 1 llevan semanas preguntándose qué pasará con Sergio "Checo" Pérez. Tras su salida de Red Bull Racing, el mexicano se encuentra libre y varios rumores lo colocan de regreso en la parrilla.

Se esperaba que Cadillac, la escudería que debutará en 2026, anunciara pronto a sus pilotos. Sin embargo, hasta ahora no ha habido pistas claras. Entre los nombres que más suenan, el de 'Checo' se mantiene como el más fuerte. Su experiencia y consistencia en la pista lo convierten en un candidato ideal para liderar un proyecto nuevo.

Según ha informado Bein Sports, el anuncio oficial podría llegar justo después del receso actual de cuatro semanas. El medio especializado señala que Cadillac ya tendría un acuerdo verbal con Pérez. Solo faltaría la firma del contrato antes de revelar la noticia de manera oficial.

Sergio Perez is to be announced as a Cadillac driver days after the Hungarian GP! (@EdSpencer99)



The Mexican has signed a lucrative deal with Cadillac and Mexican Billionaire Carlos Slim is involved in the deal!



The Second seat is a battle betweeen Bottas and Schumacher!… pic.twitter.com/L7XpDGePeQ — Cadillac F1 Team News (@CadillacF1News_) July 14, 2025

Un anuncio que podría sorprender en Italia

Todo apunta a que el debut de la noticia se hará en un momento estratégico: el Gran Premio de Italia en Monza, que se celebra el primer fin de semana de septiembre. Allí, los aficionados podrían ver confirmada la noticia que muchos esperaban pero nadie se atrevía a asegurar.

Múltiples fuentes han comentado a PlanetF1.com que este acuerdo marcaría el regreso de Pérez a la F1 y sería un fichaje estrella para Cadillac. Además, algunos nombres importantes del pasado reciente de Red Bull podrían aparecer en la escudería. Christian Horner, quien recientemente dejó su puesto como CEO de Red Bull, es otro de los rumores que circulan. Esto abriría la posibilidad de un reencuentro entre viejos conocidos dentro de un mismo equipo.

El regreso de 'Checo' Pérez no solo entusiasma a los fans mexicanos, sino a la Fórmula 1 en general. Su presencia garantiza emoción y competitividad en la pista. Con Cadillac apuntando a un futuro prometedor, tener a un piloto experimentado como Pérez puede ser la clave para consolidar su debut en 2026.

En definitiva, la expectativa crece cada día. La fecha en Monza podría ser el momento decisivo para confirmar lo que muchos ya sospechaban: que ‘Checo’ Pérez volverá a rugir en la Fórmula 1 y lo hará con Cadillac, listo para afrontar un nuevo capítulo de su carrera.