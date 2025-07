Checo Pérez revela el escándalo oculto de Red Bull que nadie quería que supieras

Antes de arrancar la temporada 2025, Red Bull sorprendió a todos anunciando que Checo Pérez, uno de sus pilotos más exitosos, sería reemplazado por Liam Lawson. Una noticia que Pérez no solo aceptó, sino que ahora critica abiertamente. En una reciente charla para el podcast Desde el Paddock, el mexicano rompió el silencio y contó lo que realmente pasó tras bambalinas.

“Al final, así es el deporte. Se toman decisiones bajo la presión que ellos mismos generan”, dijo Checo. Lo más duro fue que, aunque él tenía un contrato firmado en Mónaco para seguir con el equipo, ya desde antes se discutía su futuro. “Habría sido sencillo que el equipo me respaldara y asegurara que contábamos con un piloto para los próximos dos años, pero no fue así”, agregó. La incertidumbre no solo le afectó a él, sino que se contagió al resto del equipo. Según Pérez, la presión dentro del garaje afectó a ingenieros y personal, y terminó pasándoles factura en el desempeño.

Pérez recordó que durante su etapa en Red Bull logró cinco victorias y cumplió a la perfección como segundo piloto detrás de Max Verstappen. Sin embargo, a medida que avanzaba la temporada, la presión y la sombra del cambio hicieron que cometiera errores en la clasificación y en carrera, lo que lo llevó a caer hasta el octavo lugar del campeonato.

#F1 Oficial, Checo Pérez acaba de publicar su despedida de Red Bull 👇 pic.twitter.com/7KT3FZnH1i — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) December 18, 2024

El problema que sigue sin solución

Aunque la salida de Checo Pérez fue un cambio importante para Red Bull, el problema en su segunda banca no ha desaparecido. Ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han podido puntuar de manera constante en 2025. El hueco dejado por Pérez sigue siendo un desafío para el equipo. Mientras tanto, Checo no baja los brazos y sigue buscando su regreso a la Fórmula 1. Su nombre ha sonado para el nuevo equipo Cadillac, que debutará en 2026, y con su experiencia, cinco victorias y el respaldo de grandes patrocinadores como KitKat y Heineken, es sin duda una opción atractiva.

Sin embargo, la competencia es dura. Pilotos como Valtteri Bottas y Mick Schumacher también buscan volver a la parrilla. La pelea por un asiento en F1 será feroz, pero con todo lo que ha vivido, Checo Pérez sabe que todavía tiene mucho para dar en la pista. ¿Será este el año en que el mexicano vuelva a brillar en la máxima categoría? Solo el tiempo lo dirá.