Checo Pérez rompe el silencio: la impactante confesión sobre su regreso a la F1 con Cadillac

Checo Pérez no estuvo en la parrilla en 2025. Y eso, lejos de ser un golpe, fue un regalo. Él mismo lo llama “un año fantástico”. Un descanso que necesitaba. Un respiro que le permitió ver la Fórmula 1 desde otro ángulo.

“Dar un paso atrás te abre los ojos”, confesó. Fuera de los focos, entendió cómo funciona el deporte. Se dio cuenta de que muchas preocupaciones del piloto no existen para quien está en la grada. Y eso le hizo reflexionar.

Pero también le despertó algo. La añoranza. El deseo de volver a sentir la adrenalina de un domingo de carrera. “Aún tengo mucho más que dar”, advirtió con una seguridad que dejó claro que no regresa para ser un espectador de lujo.

Checo Pérez 🇲🇽 fiel a su gente ❣️ pic.twitter.com/FRkbt43XFJ — Cadillac F1 Noticias (@CadillacargF1_) August 27, 2025

Cadillac, un reto con sabor a último gran proyecto

El nuevo capítulo llega de la mano de Cadillac. La marca estadounidense debutará en la F1 como el undécimo constructor. Y Pérez será una de sus piezas clave. Las conversaciones empezaron pronto. Diciembre. Ya se sabía que su ciclo en Red Bull había terminado. “Se pusieron en contacto conmigo y me mantuvieron al día de todo. Fue impresionante”, contó.

Cadillac no llega tímido, fichó también a Valtteri Bottas. Dos pilotos con experiencia en equipos grandes. Dos hombres que han luchado por cosas importantes. Un mensaje claro: este proyecto quiere competir desde el inicio. No es un equipo improvisado. Pérez lo sabe. “Es un equipo nuevo, sí, pero con mucha experiencia en la Fórmula 1. Gente que lo ha hecho todo en este deporte”, destacó.

La estructura técnica cuenta con nombres que han trabajado en escuderías históricas y eso, para Checo, es un factor decisivo.

Ahora, el piloto de Guadalajara afronta lo que él mismo podría considerar su “último gran proyecto” en la F1. Llega con la madurez de quien ha vivido las luces y las sombras. Con la calma de quien ya no siente que tenga que probar nada. Y con una certeza: este regreso no es solo para participar. Es para dejar huella. Checo no solo vuelve a la F1; vuelve con hambre, experiencia y la determinación de escribir su capítulo más audaz.