Drama total, Lewis Hamilton admite su fracaso y sugiere que Ferrari le busque reemplazo

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, vive uno de los momentos más oscuros de su carrera. Tras su salto a Ferrari esta temporada, la ilusión era máxima. Pero, con el paso de los Grandes Premios, todo se ha ido desmoronando.

Este fin de semana, el GP ha sido un nuevo golpe. No logró pasar a la Q3. Quedó fuera con un decepcionante 12º puesto. Mientras tanto, su compañero Charles Leclerc brillaba, logrando una pole impresionante por delante de los McLaren. A la salida del box, Hamilton caminaba con la mirada perdida. Roto por dentro. Y en declaraciones a DAZN, apenas pudo articular palabras: “Yo soy el problema. Soy inútil”, dijo con la voz apagada.

Su frustración era evidente. La imagen del británico, abatido y sin respuestas, ha dado la vuelta al mundo. Nunca se le había visto así. Ni siquiera en sus peores momentos con Mercedes.

This was tough to listen to. Lewis Hamilton is understandably feeling low after qualifying in Budapest. pic.twitter.com/ucobZgaJb5