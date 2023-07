El calvario de Leclerc y Carlos Sainz provoca un giro radical en el futuro de Hamilton, inesperado

Los resultados no están acompañando esta temporada a Charles Leclerc y Carlos Sainz, esto es algo evidente. Aunque Ferrari prometió diseñar un monoplaza tan competitivo como el que manejan Max Verstappen y Sergio Pérez en Red Bull, la realidad es totalmente opuesta en la marca de Maranello y esto, amén de generar cada vez más tensión dentro del garaje, ha ocasionado un giro radical en el futuro de Lewis Hamilton.

Recordemos que el piloto inglés de Mercedes, un piloto que acaba contrato esta misma temporada con el equipo dirigido por Toto Wolff, se venía postulando como la opción prioritaria de Ferrari en el hipotético caso de que Leclerc decidiera aceptar la oferta de Mercedes, precisamente.

Eso sí, mientras la escudería británica está viviendo una clara evolución con el paso de las semanas, los problemas siguen siendo patentes para Carlos Sainz y el monegasco en Ferrari y esto ha provocado hoy una decisión muy importante que marcará el futuro del siete veces campeón del mundo: Lewis no se comprometerá con el equipo italiano.

Así lo ha confirmado Peter Windsor en unas tajantes declaraciones recogidas por Crash, palabras que cierran uno de los dos culebrones en los que estaba inmerso Lewis Hamilton tras los primeros meses de temporada: "Ferrari no es atractivo para él. Obviamente, trabajó con Fred Vasseur en ASM en sus días de Fórmula Tres, y lo conoce. Fred le habría sacado las antenas. Pero entonces, si no va a Ferrari y con todo este caos, ¿adónde va a ir? Él no va a conseguir un asiento en Red Bull. Así que bien podría quedarse donde está. Creo que Lewis se está convenciendo a sí mismo de quedarse en Mercedes”.

Así pues, sin ser Ferrari una opción de futuro llamativa para Hamilton dada la inestabilidad del proyecto, el inglés solamente tiene una vía plausible y atractiva por delante y no es otra que cerrar un nuevo acuerdo con su actual equipo, Mercedes, para tratar de ganar su octavo título Mundial en 2024 y convertirse, en solitario, en el piloto más laureado de la historia en este apartado ya que actualmente se encuentra empatado con Michael Schumacher.