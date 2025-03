El dardo de Fernando Alonso a Norris que desata la tensión en MotoGP

Recientemente, las declaraciones de Lando Norris durante los test de pretemporada en Baréin han generado polémica en el mundo de la Fórmula 1. El piloto británico, conocido por su confianza, dejó caer una afirmación contundente: “Probablemente habrá algunos ganadores que no sean McLaren, Ferrari, Mercedes o Red Bull. Creo que no serán solo los pilotos habituales”.

En su mensaje, Norris se mostró optimista respecto a la temporada 2025, destacando a equipos como Aston Martin como posibles contendientes. Sin embargo, esas palabras no cayeron bien en todos los rincones del paddock, y el primero en dar respuesta fue Fernando Alonso.

La respuesta irónica de Alonso

Durante una rueda de prensa, al asturiano se le preguntó sobre las declaraciones de Norris, y su reacción fue rápida. Con una ironía muy característica, Alonso comentó: “No lo sé. Ahora que tiene el coche ganador, dice eso. Cuando McLaren era el quinto o sexto equipo, decía que solo un equipo ganaría todas las carreras”.

El bicampeón del mundo no dudó en dejar clara su postura, minimizando la confianza de Norris. Sin embargo, más allá de la broma, Alonso reconoció que lo dicho por el británico no sorprendía del todo: “Es un discurso normal y confiado, y es bueno para él, pero creo que va a ser difícil”. Las palabras del piloto de Aston Martin dejan claro que, aunque el McLaren parece tener un coche competitivo para la temporada, las afirmaciones de Norris podrían ser un tanto prematuras. Alonso, siempre pragmático, no se muestra tan optimista sobre el futuro inmediato de los de Woking.

¿Una nueva era en la F1?

El panorama de la F1 para la temporada 2025 se perfila muy diferente al de años anteriores. Durante los test de Baréin, McLaren demostró ser la escudería más sólida, seguida de cerca por Ferrari. Sin embargo, tanto Red Bull como Mercedes parecen haber quedado relegados a un tercer escalón, lo que ha provocado que Aston Martin, equipo de Alonso, esté a la espera de liderar la zona media.

Lo cierto es que el inicio de la temporada promete emoción, pero, como bien apunta Alonso, solo el tiempo dirá si McLaren puede mantener su nivel. Las palabras de Norris, aunque llenas de confianza, podrían no reflejar la compleja realidad de la F1, donde la competitividad es extrema y la presión, constante.