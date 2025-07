El regreso de Schumacher a la Fórmula 1 está más cerca de lo que imaginas

Mick Schumacher vuelve a sonar con fuerza en el paddock. El joven alemán, hijo del mítico Michael Schumacher, podría estar a un paso de regresar a la Fórmula 1. Esta vez, de la mano de Cadillac, la escudería que debutará en 2026.

Actualmente, Mick compite en el Mundial de Resistencia con Alpine y es piloto reserva de Mercedes. Pero esta oportunidad podría ser su gran regreso al “Gran Circo”.

Según publica Motorsport, las conversaciones entre Schumacher y Cadillac van por buen camino. De hecho, las describen como “muy positivas”. Y no es para menos: el apellido Schumacher tiene un peso enorme en el mundo del motor. Cadillac, respaldado por General Motors, quiere entrar en la F1 con fuerza. Y busca una alineación que combine experiencia, talento y proyección mediática. En ese contexto, Mick encaja.

Competencia fuerte, pero apoyo importante

Eso sí, Mick no es el único nombre en la lista. También suenan pilotos como Valtteri Bottas o Sergio 'Checo' Pérez. Ambos con amplia trayectoria en la F1. Pero el nombre Schumacher tiene algo especial. Es marketing, es historia, es esperanza. Además, no está solo. Leyendas como Sebastian Vettel y su propio tío, Ralf Schumacher, lo respaldan. Incluso Guenther Steiner, quien fue su jefe en Haas y no le renovó contrato en 2022, reconoce que sería una buena opción para Cadillac.

Steiner asegura que fichar a un piloto sin experiencia, solo por ser estadounidense, no tendría sentido. Y aunque ve a Bottas o a Pérez como opciones más seguras, no descarta que Mick pueda ser una apuesta inteligente. Schumacher sigue luchando por volver. Sabe que la F1 es su sitio y que no ha dicho su última palabra. Si todo sigue su curso, podríamos ver su regreso más pronto de lo que muchos imaginan.

Y en un deporte que combina talento, estrategia y narrativa, pocas historias tienen tanto potencial como la de un Schumacher buscando su redención.