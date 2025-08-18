Escándalo en Ferrari, Schumacher llama ‘viejo’ a Hamilton y pide su salida

Lewis Hamilton atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. Su llegada a Ferrari no ha sido sencilla, y los resultados no acompañan. El piloto británico ha sufrido críticas duras por su rendimiento y su actitud dentro del equipo. Más allá de los problemas técnicos, se ha señalado su frustración constante y comentarios negativos hacia la escudería.

Ralf Schumacher, hermano del legendario Michael, no se anda con rodeos. En una entrevista con Bild, aseguró que los problemas de Hamilton eran previsibles. “Dije antes de la temporada que esto podría salir mal”, señaló. Según Ralf, el drama que rodea al piloto no ayuda a nadie. Critica al equipo, se queja del coche y muestra desánimo ante cada carrera. Todo esto, asegura, complica la dinámica interna de Ferrari.

Lo más polémico llegó cuando Ralf llamó a Hamilton “viejo”. Para él, la edad y la falta de adaptación al monoplaza actual podrían estar afectando su rendimiento. Incluso insinuó que tal vez simplemente no pueda soportar la presión del equipo. Sus declaraciones han encendido el debate en la Fórmula 1: ¿Está Hamilton al límite de su capacidad para competir en Ferrari?

El futuro de Hamilton en Ferrari

El contraste con Charles Leclerc no pasa desapercibido. Mientras Leclerc se adapta y muestra competitividad, Hamilton sigue luchando con el coche y con su propio estado anímico. Ralf no dudó en señalar que el monoplaza “le sienta bien a Leclerc, no a él”. Esto plantea un dilema para la Scuderia: ¿seguir apostando por una leyenda de la F1 o buscar un piloto que pueda sacar el máximo rendimiento al coche?

El calendario de la Fórmula 1 no da respiro. El Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, será una prueba decisiva para Hamilton. Su rendimiento y actitud serán observados con lupa. Si los malos resultados y la negatividad persisten, Ferrari podría tomar decisiones drásticas sobre su asiento. La presión sobre el siete veces campeón mundial es máxima.

Mientras tanto, la afición y los expertos discuten si Hamilton puede recuperar su mejor nivel o si, como sugiere Ralf Schumacher, su etapa en Ferrari está llegando a su fin. Lo cierto es que la tensión aumenta y cada carrera será un termómetro del futuro del británico en la escudería italiana.