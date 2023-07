Éxtasis en Red Bull: Checo Pérez admite lo impensable sobre Verstappen y gana su asiento para 2024

La tensión existente en Red Bull desde que comenzó la temporada ha generado muchos conflictos entre Max Verstappen y Checo Pérez, conflictos que han puesto en jaque los éxitos de la escudería a pesar de que el neerlandés sigue liderando la clasificación general con suma autoridad por delante de su propio compañero, Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Cabe matizar que, aunque actualmente Checo tenga una desventaja de 99 puntos respecto a Max, sus actuaciones iniciales pusieron en alerta a Verstappen y en Red Bull se temieron lo peor sobre una disputa interna entre sus dos pilotos si el mexicano lograba mantener esas buenas prestaciones sobre el asfalto, pero nada más lejos de la realidad.

Pronto los problemas han comenzado a rodear de dudas a Checo en este Mundial hasta tal punto que Red Bull ha llegado a contemplar prescindir del mexicano en 2024 a pesar de tener contrato en vigor con la marca encabezada por Christian Horner y Helmur Marko, el mandamás, para apostar por un piloto que pueda ofrecer un nivel más satisfactorio y, sobre todo, para espantar ese comportamiento belicista.

Un giro totalmente imprevisto

No obstante, en las últimas horas se ha producido una importante confesión de Sergio Pérez que no solo ha desatado la euforia en Red Bull, sino que supone un motivo de mucho alivio para Verstappen, quien hasta la fecha no ha mantenido la mejor de las relaciones con su compañero: “No soy segundo en el Mundial de milagro, he ganado carreras. He tenido algunas carreras malas, pero tenemos todo por delante. ¿Objetivo ahora? Sin duda el subcampeonato del campeonato. Pero solo estoy pensando en el GP de Hungría”, comentó a Crash.

Aunque no de forma categórica, el mexicano de 33 años ha dejado muy claro que pelear por el título supone una misión imposible dada la brecha de 99 puntos con Max y esto, por fin, rebajará el grado de tensión existente en Red Bull desde que comenzó la temporada, es decir, desde que Sergio Pérez sí previó que podría convertirse en el rival inesperado para el neerlandés en la carrera por el campeonato.