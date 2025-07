Felipe Massa regresa a Ferrari y revela la verdad oculta sobre el Mundial de 2008

Felipe Massa ha vuelto a encontrarse con su pasado de una forma muy especial. El expiloto brasileño, quien fue compañero de Fernando Alonso en Ferrari, se subió recientemente al monoplaza con el que casi conquista el Mundial de 2008. Fue en el Festival de Velocidad de Goodwood, un evento donde se reúnen figuras icónicas del motor para pilotar coches históricos. Allí, Massa condujo ese coche que guarda uno de los recuerdos más amargos de su carrera.

El Mundial de 2008 fue, sin duda, el año más importante para Massa, aunque también el más frustrante. Terminó como subcampeón, por detrás de Lewis Hamilton, quien logró su primer título con McLaren por un solo punto. Sin embargo, esa temporada está marcada por una de las mayores controversias de la Fórmula 1: el llamado 'Crashgate' en el Gran Premio de Singapur.

En esa carrera, Renault fue acusada de ordenar a uno de sus pilotos que provocara un choque intencionado para sacar al coche de seguridad y favorecer a Fernando Alonso, su compañero. Massa, que ya había entrado a boxes, perdió valiosos puntos en esa parada, algo que pudo haber influido directamente en la lucha por el título.

Felipe Massa was reunited with the same Ferrari from the year he believes he won the 2008 World Drivers' Championship.



The court case? That’s set for October. 👀 pic.twitter.com/EtPHey5O7W