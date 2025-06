Fernando Alonso consigue una hazaña histórica en la F1 que lo convierte en una leyenda inmortal

Fernando Alonso sigue demostrando que su nombre está escrito con letras doradas en la historia de la Fórmula 1. A sus 43 años, el asturiano ha alcanzado una hazaña histórica que resalta aún más su legado en el automovilismo mundial. Tras un inicio complicado de temporada, en el Gran Premio de España logró algo más que solo sumar puntos: batió un récord que lo convierte en el primer piloto de la historia en puntuar en 21 temporadas distintas.

El Gran Premio de España en Barcelona, disputado en el circuito de Montmeló, fue el escenario de esta proeza. Con un coche que no parecía estar a la altura de la competencia, Alonso consiguió sus primeros puntos del año, pero lo más importante fue el récord que consiguió con ese resultado. El asturiano se convirtió en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en puntuar en 21 temporadas diferentes. Su única temporada sin sumar puntos fue en 2001, su año de debut con Minardi. Desde su segundo año en la F1, con Renault en 2003, Alonso nunca dejó de acumular puntos, una constante que lo ha definido a lo largo de su carrera.

