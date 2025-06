Fernando Alonso deja a todos en shock con su fichaje ideal del Barça para el Madrid

Fernando Alonso no solo es leyenda sobre el asfalto. También lo es cada vez que habla. El piloto asturiano, ídolo indiscutible de la Fórmula 1 en España, volvió a hacerlo este fin de semana. En plena previa del Gran Premio de España, concedió una entrevista que ha dado de qué hablar… y no precisamente por sus palabras sobre la F1.

Como cada año, Alonso fue el centro de todas las miradas en Montmeló. Pero esta vez, una respuesta suya sobre fútbol encendió las redes. Porque sí, el bicampeón del mundo también vive el deporte rey con pasión. Y como buen aficionado del Real Madrid, no dudó en mojarse cuando le preguntaron por un fichaje ideal del Barça.

La sorpresa de su elección

Durante una charla distendida con DAZN, Alonso fue directo. Cuando le pidieron que eligiera a un jugador del Barcelona para ficharlo por el Real Madrid, muchos pensaron en Lamine Yamal. Sin embargo, su respuesta fue otra: Pedri.

¿A qué 3️⃣ jugadores ficharía @alo_oficial para el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso?



¡Ojo a su respuesta! 😂



"A Pedri. A veces lo hago en la Play. Ficho alguno del Barça y luego lo pongo en el banquillo. Así el Barça no lo tiene" 🤣 pic.twitter.com/UPzI6dFAlb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 1, 2025

La elección del centrocampista canario sorprendió a todos. No solo por el nombre en sí, sino por el motivo que dio Alonso: “Para el Madrid ficharía a Pedri, para debilitar al Barça. Eso lo hago también en la Play y luego lo dejo en el banquillo”, dijo entre risas.

Más allá del comentario jocoso, su respuesta reflejó el respeto que le tiene al juego del joven azulgrana. Pedri ha sido uno de los más regulares en un Barça que no ha tenido su mejor año, y su talento es innegable.

El GP, en segundo plano por un momento

El comentario fue tan inesperado que, por unos minutos, incluso eclipsó al gran protagonista del fin de semana: el Gran Premio de España de Fórmula 1. Más de 300.000 personas acudieron al Circuit de Barcelona-Catalunya para ver en acción a Fernando. Pero muchos también estaban comentando su “fichaje estrella” imaginario para el Madrid.

Alonso sigue demostrando que no hace falta estar en un coche para generar titulares. Con solo una frase, puede sacudir la actualidad deportiva… incluso cuando el balón no está en juego. Y sí, mientras todos hablaban de curvas y neumáticos, Fernando volvió a demostrar que su motor mediático no tiene rival.