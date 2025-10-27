Fernando Alonso invita a Aitana al GP de México: "Estoy muy feliz"

Aitana Ocaña ha vuelto a acaparar todas las miradas, esta vez lejos de los escenarios. La cantante española apareció en México para disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 y lo hizo como invitada nada menos que de Fernando Alonso. La artista, apasionada del motor, no ocultó su emoción al poder vivir la experiencia desde dentro, en el garaje de la escudería Aston Martin.

“Estamos aquí en la Fórmula 1 en México. Es increíble. Me ha invitado Fernando Alonso porque es el mejor de todos y el más majo. Y estoy muy feliz”, confesaba Aitana en un vídeo publicado en sus redes sociales. Con una gran sonrisa y un look casual pero elegante, la intérprete de Los Ángeles compartió varios momentos del fin de semana con sus seguidores, dejando claro que la conexión entre ambos fue natural y cercana.

La cantante se mostró entusiasmada al ver el trabajo del equipo de Alonso y la energía del circuito mexicano, uno de los más vibrantes del calendario. Entre fotos, risas y motores rugiendo, Aitana se convirtió en una de las protagonistas inesperadas del paddock.

Fórmula 1 y música: un encuentro inesperado

El gesto de Fernando Alonso no ha pasado desapercibido. La invitación a Aitana ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos fans se sorprendieron al ver a dos de los españoles más exitosos del momento compartiendo una jornada tan especial.

La cantante, que recientemente anunció su gira mundial Cuarto Azul World Tour 2026, aprovechó el viaje para desconectar unos días antes de sumergirse de nuevo en los ensayos. Por su parte, Alonso continúa su temporada con Aston Martin, disfrutando también de la compañía de amigos y compatriotas en el circuito.

Aitana no dudó en agradecerle al piloto su hospitalidad. “Ha sido una experiencia única, gracias por invitarme, Fernando”, escribió junto a una serie de fotos en el box de Aston Martin. Las imágenes muestran a ambos sonrientes, cómplices y disfrutando del momento.

Sin duda, una jornada diferente que unió dos mundos: la velocidad y la música. Y, como dijo la propia Aitana, fue un día para recordar. “Estoy muy feliz”, repitió la cantante. Y no hacía falta decir más.