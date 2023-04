Fernando Alonso silencia a los que lo ven acabado y responde: tiene más mundiales que Verstappen

Fernando Alonso está tan bien como siempre, el piloto de Aston Martin ha vuelto a luchar por los puestos de arriba y desde que ha comenzado esta temporada, no ha fallado a su cita con el podio y ya van tres carreras consecutivas en las que ha ocupado el tercer escalón, certificando así que el mejor Fernando está aquí y está listo para competir por todo.

Pese a su gran rendimiento, no son pocos, los que han cuestionado su capacidad de rendir por culpa de su edad, ejemplo de ello es Otmar Szafnauer, el jefe de equipo de Alpine, quien tenía serias dudas respecto de las posibilidades de Alonso. Es por ello, que al ser preguntado sobre ello, el español no ha tenido dudas: “Estoy incluso mejor que cuando me fui” sentenció el asturiano, que se ve con capacidad para competir con cualquiera.

Además, lejos de verse en una situación ganadora por primera vez desde hace más de una década, Fernando Alonso quiso poner en valor todo lo que logró mientras competía lejos de la Fórmula 1: “Sé que la gente piensa que he estado en el túnel más oscuro durante décadas, pero he sido campeón hace cuatro años. He ganado y dominado en el WEC (Mundial de Resistencia) y he estado luchando por podios e incluso por una pole position con Alpine”.

De este modo, el asturiano se quiso reivindicar ante aquellos que lo señalan como alguien acostumbrado a perder desde 2006, cuando ganó su segundo mundial en Renault. Sin embargo, tal como afirma él mismo, tiene más mundiales que Max Verstappen. Pues, el título del Mundial de Resistencia también da un valor muy importante a la carrera de Alonso.

Así pues, Fernando Alonso tiene claro que se encuentra en el mejor momento de su carrera pese a sus 41 años, el español ha sido capaz de combinar su experiencia a un talento que por el momento no ha demostrado tener fecha de caducidad. Todo ello llena de esperanzas a la afición española, que desea con todas sus fuerzas ver a su piloto favorito lograr el tan ansiado tercer mundial de Fórmula 1.