Fernando Alonso y Max Verstappen: ¿amistad imposible en la pista? Alonso habla claro

Fernando Alonso llega a Azerbaiyán con ganas de cambiar la suerte en Bakú. Es su noveno Gran Premio en las calles de la capital, contando desde la primera edición bajo el nombre de Gran Premio de Europa. A pesar de su experiencia, el podio aún le ha sido esquivo. Exceptuando el debut, marcado por problemas mecánicos, siempre ha sumado puntos, pero nunca ha subido al podio.

Sin embargo, Bakú le deja buenos recuerdos. En 2021, tras su regreso a la Fórmula 1, Alonso logró un sexto puesto impresionante con un Alpine que no estaba al nivel de los líderes. Esa actuación le devolvió la sensación de ser competitivo y le hizo recordar por qué sigue en la F1, pese a las dificultades y la mala suerte que a veces parece perseguirle.

El piloto de Aston Martin aún arrastra el mal sabor de Monza. Una rotura de suspensión causada por una piedra terminó con su carrera de manera inesperada. “Es mala suerte, algo que pasa en una carrera cada diez millones. Esperemos que no se repita en las próximas diez millones de carreras”, comentó Alonso a la prensa española. Para él, la mala fortuna forma parte del deporte, y recuerda su experiencia en 2022 con Alpine, donde los abandonos le hicieron perder muchos puntos pese a estar en posiciones de mérito. “El deporte es así. Todo se compensa con el tiempo”, concluye el asturiano.

🐐 Max Verstappen: "Ojalá pueda luchar contra Fernando Alonso por el Mundial de 2026"



👉 "Soy como Alonso. No tiene un coche ganador, pero nunca se rinde. Siempre es un luchador y eso es algo que admiro".



👉 "Sigue muy motivado, impulsado por lo que hace y con la máxima pasión,… pic.twitter.com/nO8InyipCN — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 11, 2025

Aprender de cero, pero cada uno a su ritmo

Alonso también habló sobre la reciente participación de Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring. Aunque aplaude la iniciativa del neerlandés, deja claro que no es algo que él quiera hacer por ahora. “Piloté un coche de calle allí por diversión. Mi interés siempre ha estado en Le Mans y Daytona, no en Nürburgring o Spa”, explicó.

El asturiano reconoce que probar otras categorías tiene su valor. “Es bueno aprender de cero, enfrentarte a nuevos circuitos y pilotos con experiencia”, señaló. Pero su enfoque sigue siendo distinto: quiere ganar en las carreras más importantes de su calendario, y no siente necesidad de diversificar tanto como Verstappen. La relación entre ambos parece cordial, pero cada uno sigue su camino, con metas y estrategias diferentes.

Fernando Alonso sigue demostrando que, pese a la experiencia y los éxitos pasados, en la F1 la paciencia y la perseverancia son clave. Y mientras Max explora nuevos horizontes, Alonso prefiere centrarse en lo que sabe hacer mejor: competir al máximo nivel en los grandes premios de la Fórmula 1.