Ferrari está totalmente preocupado por la situación de Lewis Hamilton

La última carrera de F1 dejó a Ferrari en una posición incómoda, especialmente por la situación de Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo fue descalificado del Gran Premio de China, lo que ha generado una gran preocupación dentro del equipo italiano. Según reporta Corriere.it, la preocupación de Ferrari es máxima, ya que no es común ver a Hamilton fuera de competición por una descalificación, y esto podría poner en duda el rendimiento del equipo en el futuro cercano.

Un golpe difícil de digerir

La descalificación de Hamilton no solo fue un hecho aislado, sino que, según diferentes opiniones, dejó al descubierto varios problemas dentro de Ferrari. La carrera no solo mostró un mal desempeño en la pista, sino también una preocupación más profunda relacionada con el coche. Aparentemente, el monoplaza de Hamilton no tuvo el rendimiento esperado durante varias vueltas, lo que deja una lección importante para los ingenieros de Ferrari. La descalificación de Hamilton es, sin lugar a dudas, una de las más serias que se ha visto en la Fórmula 1 en los últimos tiempos.

Lewis Hamilton se convierte en el primer piloto en la historia de la F1 en ganar una carrera y también ser descalificado en el mismo fin de semana 🗞#ChineseGP pic.twitter.com/eEzjF6ex9d — Mundo Ferrari 🐎🔴 (@MundoFerrari) March 23, 2025

Al respecto, los analistas han señalado que el director del equipo, Frédéric Vasseur, no ha sido completamente convincente en su manejo de la situación. La crítica no busca culpar a Vasseur directamente, pero los expertos opinan que la doble exclusión de Hamilton no puede tomarse a la ligera. Para muchos, esta situación refleja una falta de seguridad sobre lo que ocurre dentro del equipo y sobre la fiabilidad de sus decisiones.

Vasseur frente a su mayor desafío

Frédéric Vasseur enfrenta ahora su prueba más complicada desde que asumió la dirección de Ferrari. El francés tiene la difícil tarea de dar la vuelta a la situación y demostrar que, después de un año de adaptación y un segundo de crecimiento, puede superar las dificultades que enfrentan sus pilotos. La presión sobre él es inmensa, y si no logra mejorar el rendimiento del equipo, podría dejar dudas sobre su capacidad para guiar a Ferrari a la victoria.

La situación de Hamilton dentro de Ferrari es, por lo tanto, un tema que va más allá de una simple descalificación. Es un reflejo de la lucha interna del equipo por recuperar su lugar en la élite de la F1. Y mientras McLaren sigue dominando la temporada, Ferrari debe encontrar una solución urgente para no quedar atrás.