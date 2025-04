Ferrari lanza un aviso a Hamilton y le advierte que habrá consecuencias si no cumple

Lewis Hamilton es sin duda una de las figuras más queridas de la Fórmula 1, pero su inicio con Ferrari no está siendo tan brillante como muchos esperaban. El británico ha sido muy sincero sobre sus dificultades. Tras la clasificación en Bahréin, expresó: "Les estoy fallando". Aunque logró un quinto puesto en la carrera, este resultado no lo coloca entre los favoritos para la victoria en Jeddah. Su rendimiento está por debajo de las expectativas, lo que ha dejado claro que el camino hacia la adaptación al SF-25 no será fácil.

El estilo de conducción de Hamilton, tan exitoso en Mercedes, no parece encajar con las características del Ferrari. Mientras su compañero, Charles Leclerc, ya se siente cómodo con el coche, Hamilton aún está en busca de un equilibrio. "Es un cambio drástico", reconoció Hamilton tras el Gran Premio de Bahréin. A pesar de los avances, como en el sprint de Shanghái, el británico aún no puede ofrecer el rendimiento esperado en cada circuito. Ferrari, consciente de esto, está dando margen a Hamilton, pero los tiempos de adaptación no son infinitos.

Ferrari y las consecuencias para Hamilton

Ferrari no es un equipo que tolere la mediocridad por mucho tiempo. Aunque el ambiente sigue siendo de apoyo, las expectativas para Hamilton no son bajas. El equipo está trabajando en ajustes para mejorar el coche, pero también hay un claro mensaje hacia el piloto: necesita mejorar y adaptarse rápido. En Jeddah, Ferrari planea realizar algunas modificaciones, como ajustes en los alerones y una revisión del suelo del SF-25. No se espera un cambio radical, pero cualquier error o retraso de Hamilton podría tener consecuencias.

La situación es clara: Ferrari le ha dado tiempo, pero las oportunidades no son eternas. Hamilton sabe lo que es ganar en Jeddah, un circuito donde se coronó campeón en 2021 en una de las batallas más recordadas con Max Verstappen. Si el británico no empieza a rendir al nivel esperado, las consecuencias podrían ser más que deportivas. Ferrari no dudará en tomar decisiones drásticas si las cosas no mejoran pronto.