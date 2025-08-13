Hamilton atrapado en Ferrari hasta 2027: la cláusula que sorprende a todos

El futuro de Lewis Hamilton en Ferrari podría estar más seguro de lo que muchos imaginan. Según medios italianos, el contrato del siete veces campeón incluye una cláusula especial. Esta le permitiría quedarse en la Scuderia hasta 2027, sin que su desempeño en pista sea el factor decisivo.

El arranque de su etapa con Ferrari no ha sido fácil. El SF-25 se le resiste y Hamilton ocupa actualmente la sexta posición en el Campeonato de Pilotos. Está a 42 puntos de su compañero Charles Leclerc. Las dificultades se hicieron evidentes en Hungría, donde clasificó duodécimo. Tras la carrera, Hamilton no ocultó su frustración, incluso sugirió que el equipo “cambie de piloto”. Además, habló de “muchas cosas sucediendo en segundo plano que no van bien”.

Estos comentarios generaron rumores sobre supuestas instrucciones directas de Hamilton al equipo, algo que él mismo desmintió. También circularon especulaciones sobre un posible retiro. Incluso Bernie Ecclestone llegó a mencionar posibles sustitutos. Sin embargo, la directiva de Ferrari parece tener otra visión. John Elkann, presidente de la marca, habría enviado un informe interno destacando áreas clave para que Hamilton recupere su rendimiento.

Confianza en rojo

La apuesta de Ferrari por mantener a Hamilton no es solo deportiva. Según La Gazzetta dello Sport, Elkann considera al británico un símbolo de la Fórmula 1 y una inversión estratégica para la marca. “No hay otra opción”, señala el informe. Su contrato tiene implicaciones comerciales enormes y la Scuderia está decidida a darle tiempo para adaptarse.

Frédéric Vasseur, jefe de equipo de Ferrari; Toto Wolff, de Mercedes; y Charles Leclerc han expresado su confianza en que Hamilton pueda dar la vuelta a la situación. Su último gran dominio terminó en 2021, coincidiendo con la llegada de la era del efecto suelo, que ha limitado sus victorias. La normativa técnica que entrará en vigor el próximo año podría favorecerlo, equilibrando la competición y dando margen para que vuelva al podio.

Si la cláusula contractual se confirma, Hamilton tendría la tranquilidad de mantenerse en Ferrari mientras busca recuperar su mejor nivel. Una garantía que, en un deporte tan impredecible como la F1, vale oro.