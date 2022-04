Hamilton se pelea con la FIA por sus pendientes

A todos ha pillado por sorpresa el comienzo de Lewis Hamilton y de Mercedes en la nueva temporada de Fórmula 1. Tras tres carreras, Hamilton ocupa la quinta posición del Mundial, 43 puntos por debajo del líder, el francés de Ferrari, Charles Leclerc. Esto podría parecer imposible de remontar pese a estar en el comienzo del mundial, pero incluso peor que el britanico está Max Verstappen, una posición por detrás de él con tres puntos menos.

Aún restan 20 carreras y subestimar a Hamilton sería un pecado, a pesar del bajo nivel que está ofreciendo Mercedes y el altísimo nivel al que se encuentra Ferrari. Cuando la escudería alemana resuelva sus problemas con la aerodinámica se habrá equiparado al resto de escuderías que hoy tienen por delante, Ferrari o Red Bull.

Hamilton tiene el problema añadido del buen hacer de su compañero, quien a pesar de las circunstancias está rodando de una forma que nadie esperaba, incluido el británico. Pese al caos de la situación, Mercedes está segundo en el Mundial de Constructores y tiene a George Russell en segunda posición en el Mundial de pilotos, además de al mencionado y Hamilton en la quinta posición. Esto deja entrever lo que la escudería podrá hacer cuando vaya resolviendo sus problemas.

Para que este renacer termine dándose es necesario que Hamilton de lo mejor de sí mismo, demostrando que es un piloto capaz de hacer cosas imposibles. El inglés tiene que estar concentrado en lo meramente deportivo y ahora parece que no lo está.

Antes del último Gran Premio, el celebrado en Australia, la FIA recordó a los pilotos que está totalmente prohibido llevar joyas mientras conducen sus monoplazas, una norma establecida en 2005. El nuevo director de carrera, Nils Wittich, ha advertido de que, si los pilotos no cumplen esta regla, tendrán que controlar a todos antes de salir a pista en busca de "piercings", "cadenas de metal" o cualquier tipo de joya.

Hamilton se ha erigido como el mayor defensor de la desobediencia ante esta norma de la FIA. Después de correr en Australia, el inglés admitió a 'Sky Sports': "No planeo quitarme y guardar mis joyas. Creo que estas siempre deben ser decisiones muy personales, además, cada uno tiene que ser como es en todo momento. Hay algo que no me puedo quitar. Literalmente. No puedo sacar los pendientes, los que están en mi oído derecho, están literalmente soldados a la oreja, tendría que cortarlos o algo así. Así que se quedarán siempre ahí", argumentó.

Habrá que esperar a ver si la FIA toma cartas en el asunto y decide a partir del próximo Gran Premio de Emilia Romagna, en Italia, a revisar a los pilotos antes de correr e incluso multar a los que no cumplan la norma. Sea como sea, Mercedes espera que Hamilton se concentre en las carreras y vuelva a dar su mejor versión, para intentar así la hazaña de competir por un Mundial que a estas alturas parece estar muy lejano.