¡Increíble! La sanción que podría arruinarle el Gran Premio de Italia a Hamilton

Lewis Hamilton sigue atravesando una de las temporadas más complicadas de su carrera. El siete veces campeón del mundo llegó a Zandvoort con la intención de revertir su mala racha, pero el destino le jugó una mala pasada. Durante la carrera, perdió el control de su Ferrari en una curva, cuando la pista comenzó a humedecerse por la lluvia.

El británico quedó fuera de la carrera en la vuelta 23, sumando otro cero en su casillero. “No es normal que cometa este tipo de errores”, explicó tras bajarse del monoplaza. La frustración era evidente. Hamilton parece no encontrar el ritmo ni la confianza con su Ferrari esta temporada, y Zandvoort solo confirmó sus problemas.

Más allá del accidente, Lewis Hamilton se enfrenta a otra dificultad. Los comisarios decidieron sancionarlo por incumplir una directriz del director de carrera durante las vueltas de calentamiento. El británico entró demasiado rápido en la curva previa al ‘pit lane’, donde había doble bandera amarilla. Esta infracción le costará cinco posiciones de penalización en la parrilla del Gran Premio de Italia en Monza.

Ojito: sanción para Lewis Hamilton de 5 PUESTOS en parrilla para el siguiente Gran Premio... en Monza, delante de los tifosi.



¿El motivo? Ignoró varias veces una doble bandera amarilla en las vueltas de instalación.

Un lastre en Monza

El castigo llega en un momento crítico. Lewis Hamilton tendrá que afrontar el Gran Premio de ‘casa’ con un lastre que complicará aún más sus opciones de sumar puntos. Monza es un circuito exigente y rápido, donde cada posición en la parrilla cuenta. Comenzar cinco lugares atrás será un desafío extra que podría arruinar su fin de semana.

La situación de Lewis Hamilton refleja una crisis más profunda. Los errores se acumulan y la confianza no llega. Cada carrera se convierte en un examen difícil, y las sanciones solo aumentan la presión. Para un piloto acostumbrado a ganar, estas semanas son duras de digerir.

El británico sabe que necesita dar un golpe de autoridad pronto. Monza representa una oportunidad para revertir la situación, pero arrancar desde atrás será un obstáculo difícil de superar. La afición de Ferrari espera que Hamilton pueda mantener la calma y encontrar soluciones, aunque los pronósticos son complicados. La temporada sigue su curso, y el siete veces campeón necesita un milagro para volver a brillar.