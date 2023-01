Inesperada traición a Alonso: nuevo enemigo en la F1 tras Esteban Ocon

Que la relación que mantuvieron Fernando Alonso y Esteban Ocon durante su paso por Alpine durante las dos últimas temporadas no fue la mejor es algo que no resulta novedoso, pero sí que un excompañero del asturiano en Ferrari, Felipe Massa, haya ratificado las palabras que hace no mucho tiempo atrás realizó el francés y las cuales tachaban al bicampeón español como un enemigo dentro del box.

Tan elevado fue el grado de crispación en Alpine a mediados del Mundial de 2022 que Alonso ni siquiera esperó a que finalizara el mismo para anunciar su vinculación con Aston Martin, señalando de forma indirecta esto a un Ocon que sí contó con el apoyo de la escudería francesa en los momentos de mayor tensión.

No obstante, Massa, con quien aparentemente Alonso siempre ha guardado una buena relación a pesar de los problemas deportivos vividos en el equipo durante esa época y por la superioridad de Sebastian Vettel en Red Bull, es ahora el hombre que no ha dudado en atacar al que fuera su compañero en la escudería de Maranello con unas palabras muy contundentes, palabras recogidas por Grand Prix F1: “Es el compañero de equipo más difícil. Fue bastante complicado trabajar juntos dentro del equipo. En realidad, el equipo se estaba dividiendo por la mitad. Y al final, no fue bueno para el resultado. Yo no me sentí lo suficientemente fuerte como para hacer que el equipo me escuchara. Eso fue bastante difícil... aunque también hubo algo de aprendizaje”.

Recordemos que Alonso y Massa compartieron equipo entre los años 2010 y 2013 y por aquel entonces fueron mínimos los roces que se evidenciaron en la escudería, pero casi una década después el brasileño ha realizado estas controvertidas declaraciones que, en cierto modo, merman la figura de Alonso y fortalecen a un Ocon que se ha convertido en el gran enemigo del español en el paddock.

A falta de tres semanas para que se descubra ante el mundo el nuevo monoplaza de Fernando, solamente queda esperar para comprobar si su relación con Lance Stroll es satisfactoria para Aston Martin o, siguiendo los pasos de Massa y Ocon, deriva en una batalla interna.