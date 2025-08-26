La dupla que nadie esperaba: Valtteri Bottas y Checo Pérez, al volante de Cadillac en 2026

Cadillac ya ha mostrado sus cartas. La marca estadounidense, que debutará en la Fórmula 1 en 2026 como undécimo constructor, ha revelado quiénes serán sus primeros pilotos oficiales. Y la noticia ha sorprendido a más de uno: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas compartirán garaje en esta nueva y ambiciosa aventura.

No es una alineación cualquiera. Son dos veteranos curtidos en la máxima categoría, con estilos y trayectorias muy diferentes. La elección parece una declaración de intenciones: Cadillac quiere experiencia, temple y capacidad de desarrollo desde el primer día. En sus redes, el equipo lo resumió con una frase casi cinematográfica: “Dos caminos. Una llamada del destino”.

Para Checo, será un nuevo comienzo. Después de tomarse un año fuera de las pistas tras su etapa en Red Bull, regresa con un reto único: liderar un proyecto que arranca desde cero. El mexicano, con seis victorias en F1, conoce bien lo que significa pelear con equipos en crecimiento. Y Cadillac lo ve como el rostro ideal para conectar con la afición y representar ese espíritu combativo.

#F1 💥 @Cadillac_F1 acaba de anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares a partir de 2026 💥 pic.twitter.com/nKTftTjWDw — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) August 26, 2025

Bottas, por su parte, deja atrás su rol como piloto reserva de Mercedes para volver a la parrilla a tiempo completo. El finlandés, que acumula diez triunfos en su carrera, sabe lo que es estar en la lucha por victorias y títulos. Su experiencia en equipos grandes será clave para guiar el desarrollo técnico en estos primeros pasos.

Un reto enorme para Cadillac

No todo será glamour y presentaciones espectaculares. Cadillac tendrá que construir un coche desde cero para cumplir con las exigencias del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026. Y lo hará con motores suministrados por Ferrari, un socio que garantiza fiabilidad y rendimiento en sus primeras temporadas.

El equipo estará dirigido por Graeme Lowdon, recordado por su paso como jefe de Marussia. Su misión no será fácil: unir a un grupo de ingenieros, mecánicos y directivos bajo una misma visión, en un campeonato donde cada décima de segundo cuenta.

El desafío es mayúsculo. Pero la combinación de la marca Cadillac, la potencia de Ferrari y la experiencia de dos pilotos de primer nivel ofrece un punto de partida sólido. La F1 siempre ha premiado la valentía de quienes se atreven a soñar en grande. Y en 2026, Checo y Bottas tendrán la oportunidad de escribir el primer capítulo de esta historia.