La F1 acepta la realidad y Verstappen dicta sentencia con Hamilton y Alonso rendidos: ¿fin a la 33?

El actual Mundial de Fórmula 1 está siendo uno de los más desigualados de los últimos tiempos. El gran rendimiento de los Red Bull, sumado a un Max Verstappen que todavía no ha cometido un solo error, ha supuesto que el neerlandés se encuentre en la primera posición del mundial de pilotos con 110 puntos de ventaja sobre su perseguidor y compañero de equipo, Checo Pérez. Por detrás están Fernando Alonso y Lewis Hamilton a 142 y 148 respectivamente. Unas distancias que asustan.

Ante esta superioridad, ha querido hablar el ex piloto español, Jaime Alguersuari, que, por impopulares que sean sus palabras, no ha querido quedarse callado: “Nadie le gana. Está como en un estado de flujo, de hacerlo muy fácil. El coche es muy rápido, pero puedo decir que estoy muy, muy seguro de que si pones a Lewis o a Fernando en ese coche no creo que le ganaran” afirmó ante los mircófonos de Sky Sports.

Si bien es cierto que tanto Hamilton como Alonso son junto a Max los tres mejores pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1, el español no cree que fueran capaces de alcanzar al que para él, es el mejor piloto del mundo, Max Verstappen.

A por el tercer mundial consecutivo… y contando

Con una superioridad tan grande parece imposible que alguien pueda toser a un Verstappen que solamente ha quedado segundo en dos carreras de la temporada, logrando así la victoria en el resto de las citas, un logro que muestra que tan alto es el nivel, tanto del monoplaza como del mismo piloto, que nunca ha llegado a perder la concentración ni a cometer un solo error.

Con la suma del mayor talento de la historia de este deporte y coche de máximo nivel, el cielo es el límite para Verstappen y Red Bull, que mientras tengan un coche ganador, lograrán tantos títulos como quieran, pues como dice el mismo Alguersuari, no hay nadie en la parrilla que sea capaz de batir a Max Verstappen en las mismas condiciones.

Así pues, en Red Bull han encontrado la receta perfecta para ganar día sí, día también, juntar el mejor coche de la parrilla con el mejor piloto, al cual ni Hamilton ni Alonso están cerca de alcanzar.