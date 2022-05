La fórmula 1 cambia: Aston Martin en venta y 2 nuevas marcas llegan

A principios de este mismo año, saltaba a la luz la noticia de que Audi y Porsche llegarían a la fórmula 1 en los próximos años, aunque, eso sí, no lo harían como equipos oficiales si no como fabricantes de motores. El grupo Volkswagen comienza poco a poco a negociar con las escuderías. En un principio se especuló con que la marca de Stuttgart podría tener un acuerdo con Red Bull, aunque, de ser esto cierto, no tendría lugar por lo menos hasta 2026, ya que, los monoplazas de las bebidas energéticas acaban de emprender el proyecto RedBull PowerTrains, que les vincula con Honda hasta 2026, informa Motosport.

Por otro lado, Audi ha sido asociado con McLaren, así lo ha hecho saber el propio director Zak Brown: “Ha habido conversaciones”. Pero no es la única marca con la que se le ha juntado a los de Ingolstadt. Aston Martin está en venta y son varias las informaciones que llegan desde el paddock sobre un posible acuerdo entre Lawrence Stroll y Audi:” "Se dice que Stroll y sus inversores están estudiando de forma activa formas de vender la firma a Audi, lo que les dará la tranquilidad de haber salvado la marca y cederla a una gran industria”, comentaba Joe Saward, periodista británico. Pero existe una tercera posibilidad, y quizás sea la más atractiva.

Williams no levanta cabeza desde el año 2017. En el año 2018 solamente lograron 7 puntos durante toda la temporada, pero fue aún peor en 2019, cuando no consiguieron más que el punto conseguido por Robert Kubica en el Gran Premio de Alemania:” Es una oportunidad muy interesante para cualquier equipo poder trabajar con un fabricante, pero, por el momento, no tenemos detalles concretos, y las reglas del motor aún no se han concretado”, informa el máximo responsable en la actualidad de Williams, Jost Capito en German F1 Insider.

"Por lo que sé, las decisiones del Grupo Volkswagen dependerán de la normativa, pero creo que esto se aclarará en las próximas semanas. Si se pueden concretar, por supuesto que negociaremos con ellos", concretaba el alemán sobre el futuro de Williams.