La polémica que divide a los fans: ¿Fuera Lance Stroll para que Fernando Alonso gane?

La temporada de Aston Martin no ha sido sencilla. El equipo británico ha sufrido altibajos en la pista, aunque mantiene la esperanza de que 2026 sea su año. Fernando Alonso se ha consolidado como el líder indiscutible del proyecto, mostrando un nivel sobresaliente en cada carrera. Sin embargo, para pelear de verdad por el campeonato de constructores, necesita un compañero que esté a la altura.

La situación de Lance Stroll ha generado debates. Su rendimiento ha quedado muy por detrás del español, con Fernando quedando por delante en las últimas 27 clasificaciones consecutivas. Según ha informado El Desmarque, Ralf Schumacher dejó claro que si Aston Martin realmente quiere luchar por títulos, la dirección del equipo tendrá que tomar decisiones complicadas. “Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo”, comentó Schumacher, refiriéndose a la difícil elección de Lawrence Stroll entre lazos familiares y éxito deportivo. La diferencia de nivel entre los pilotos es evidente, y la decisión que tome el dueño del equipo podría marcar el rumbo de la escudería para los próximos años.

Con la llegada de Adrian Newey y los cambios de reglamento que se esperan, Aston Martin confía en tener un coche más competitivo. El objetivo es estar en las primeras posiciones, pero para lograrlo necesitarán un compañero de Fernando que aporte resultados consistentes. Sin un escudero de garantías, el título de constructores seguiría siendo un desafío casi imposible.

La brecha entre Stroll y Alonso

La superioridad de Fernando Alonso se refleja en las clasificaciones. Ha logrado vueltas impresionantes que colocan a su coche en la Q3, incluso cuando el rendimiento del monoplaza no lo permite. En Hungría, sus radios mostraron una auténtica masterclass: en plena carrera, Alonso incluso consideraba estrategias arriesgadas que dejaban claro su dominio y lectura del circuito.

Tras el Gran Premio, el asturiano comentó: “Necesitamos esta semana en la fábrica para analizar exactamente cuáles son las diferencias entre Spa y Hungría, cuáles son las diferencias también en el coche, en la configuración, en los dispositivos aerodinámicos con los que competimos”. La semana siguiente será clave para que Aston Martin pueda cerrar la brecha y aspirar a un salto cualitativo real.

Mientras tanto, los fans siguen divididos. Algunos creen que la lealtad familiar debería primar, mientras otros sostienen que solo una decisión drástica permitirá que Alonso alcance la gloria. Lo cierto es que el debate sobre Lance Stroll y la estrategia de Aston Martin promete seguir encendiendo la Fórmula 1 durante todo el 2026.