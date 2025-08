La situación de Fernando Alonso es más grave de lo que parece

La mañana del viernes en el GP de Hungría comenzó con un sobresalto para los fans de Fernando Alonso. A solo unas horas del inicio de los entrenamientos libres, Aston Martin emitió un comunicado que nadie esperaba: el piloto asturiano no participaría en la primera sesión por una lesión muscular en la espalda.

El equipo de Silverstone explicó que Alonso arrastra molestias desde el Gran Premio de Bélgica. Durante los días posteriores ha estado sometido a tratamiento, pero este viernes decidió no subirse al monoplaza. El dolor no remitía y era demasiado arriesgado forzar.

En su lugar, el joven piloto brasileño Felipe Drugovich tomó los mandos del AMR24, rodando junto a Lance Stroll. Aunque inicialmente parecía una medida de precaución, la incertidumbre crece: aún no hay confirmación de si Alonso estará presente en los Libres 2 o en el resto del fin de semana.

Lo que parecía una simple molestia ha derivado en una situación delicada. En Fórmula 1, perder una sesión puede marcar la diferencia. Pero perder un Gran Premio entero podría afectar no solo al campeonato personal de Alonso, sino también al rendimiento general del equipo.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



A decision… pic.twitter.com/E8hmUw09mu