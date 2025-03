La tensión entre Hamilton y Leclerc crece, el inesperado comentario que pone en duda su relación en Ferrari

La temporada 2025 comenzó con gran expectación sobre el rendimiento de Ferrari, especialmente después de las mejoras que prometían. Sin embargo, la realidad en las primeras carreras ha sido diferente. El equipo italiano se esperaba como rival directo de McLaren, pero los resultados no han sido los esperados. En particular, Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, no ha logrado el rendimiento que muchos anticipaban.

La lucha por el liderazgo

En el Gran Premio de China, Hamilton comenzó el fin de semana como líder, mostrando su dominio el viernes y ganando la carrera sprint del sábado. Sin embargo, el domingo la historia fue distinta. El británico tuvo serias dificultades en la carrera, y terminó en un decepcionante quinto lugar. "Desde los cambios que hicimos en clasificación he tenido problemas", confesó tras la carrera. "El equilibrio fue bastante pobre y me costó mucho mantenerme con los de adelante", añadió Hamilton.

Pero la situación fue aún más complicada para Hamilton cuando, en plena carrera, permitió que su compañero de equipo, Charles Leclerc, le adelantara. "Me di cuenta de que estaba ralentizando a mi compañero de equipo, así que lo dejé pasar", dijo Hamilton en una entrevista. Este gesto parece indicar una creciente rivalidad dentro del equipo, ya que Hamilton no pudo seguir el ritmo de Leclerc.

Los celos de Hamilton y las tensiones en Ferrari

La relación entre Hamilton y Leclerc ha sido objeto de debate tras ciertos comentarios del británico sobre las modificaciones que Ferrari implementó en el coche. Hamilton reveló que algunos de los cambios fueron probados por Leclerc en Bahréin, pero no por él. "La verdad es que fueron peores para mí", comentó Hamilton. Aunque no culpó directamente a su compañero, el tono de su mensaje dejó abierta la puerta a la especulación: ¿Podrían haber comenzado a surgir celos dentro del equipo?

Aunque por ahora todo parece estar en calma, el ambiente en Ferrari se perfila como una posible fuente de tensiones. Con dos pilotos tan competitivos, la pregunta es si la relación entre ellos podrá mantenerse profesional o si la lucha por el liderazgo terminará afectando la armonía del equipo. El futuro de Ferrari y su capacidad para gestionar esta dupla será clave en el desarrollo de la temporada.