La verdad que Max Verstappen guardó todo este tiempo sobre Mercedes sale a la luz

Max Verstappen finalmente habló sobre uno de los temas más comentados de la temporada 2025: los rumores que lo vinculaban con Mercedes para 2026. Durante meses, el neerlandés decidió no dar declaraciones, alimentando aún más la especulación.

“Siempre hay otras personas hablando mucho, mientras yo realmente no decía nada”, explicó a F1.com. “No necesito decir nada, y tampoco tiene sentido andar soltando cosas sin fundamento. Para mí, lo importante es mirar hacia 2026 y asegurarme de que Red Bull sea competitivo desde el inicio”.

El contexto era perfecto para los rumores. Red Bull atraviesa un momento complicado: figuras clave como Adrian Newey y Christian Horner han dejado la escudería, y el coche actual no logra desafiar a McLaren. Verstappen, por su parte, se encuentra en un lejano tercer puesto del campeonato, lejos de Oscar Piastri y Lando Norris. Mercedes, mientras tanto, mantenía la atención sobre la renovación de George Russell, lo que reforzaba la idea de que podrían intentar atraer al tricampeón del mundo. Sin embargo, en Hungría, Verstappen dejó las cosas claras: seguirá en Red Bull, cerrando cualquier posibilidad de fichaje por Brackley.

Fidelidad y 200 grandes premios

Más allá de los rumores, Verstappen quiso resaltar su vínculo con Red Bull, equipo con el que ya ha disputado 200 grandes premios. “Ha sido genial formar parte de un equipo durante tanto tiempo. Es como una segunda familia. Hemos logrado muchas cosas bonitas, incluyendo campeonatos juntos”, comentó.

El piloto admitió que ni siquiera se percató de la cifra alcanzada: “Ni siquiera sabía que era mi 200º gran premio con el equipo. Todo pasa muy rápido. Pero cuando miras atrás, hay muchísimos recuerdos increíbles. Alcanzar 200 grandes premios ya era especial, y hacerlo con un solo equipo es fantástico”.

Con los rumores apagados y su futuro asegurado, Verstappen encara el desafío de liderar a Red Bull en un periodo complicado. El foco está puesto en las regulaciones de 2026 y en recuperar la competitividad que los ha hecho destacar en los últimos años. Max ha dejado claro que, a pesar de la tormenta, su compromiso con Red Bull es firme. Y ahora, el paddock puede centrarse en lo realmente importante: la batalla en la pista.