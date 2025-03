La vida de Michael Schumacher corre peligro, así se encuentra su estado de salud

Desde el trágico accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher en diciembre de 2013, el ex piloto de Fórmula 1 ha estado en el centro de la preocupación mundial. Aunque los detalles sobre su salud son escasos, recientemente se han conocido algunas declaraciones inquietantes de su círculo cercano. Su estado es muy grave y su vida sigue corriendo peligro.

El periodista alemán Felix Gorner, quien tiene acceso a información confidencial sobre Schumacher, ha compartido algunas de las condiciones actuales del piloto. Según sus palabras, Schumacher necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Su situación es "muy triste", ya que, además, ya no puede expresarse verbalmente. Solo un pequeño grupo de personas, unas veinte en total, tienen acceso a él, lo que refleja el nivel de privacidad y protección que la familia ha mantenido durante todos estos años.

