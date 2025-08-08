Lando Norris pisa fuerte y ya tiene más victorias que un piloto legendario

Lando Norris no para de sorprender. Su novena victoria en el Gran Premio de Hungría le ha colocado como el cuarto piloto con más triunfos de la actual parrilla de Fórmula 1, justo por detrás de los tres campeones del mundo. Este logro es aún más impresionante si se tiene en cuenta que Norris logró su primera victoria hace menos de 15 meses. En ese corto periodo, ha conseguido acumular nueve victorias, cinco de ellas solo en lo que va de 2025.

Lo que hace todavía más destacable este dato es que Norris ya ha superado a Charles Leclerc en número de victorias. El piloto monegasco, quien debutó en 2019 y ha sido uno de los más brillantes en los últimos años, sigue con ocho victorias, sin haber subido al podio desde su último triunfo en Austin 2024. Esta diferencia refleja no solo el gran talento de Norris, sino también la importancia de contar con un coche competitivo. McLaren ha sido el vehículo ideal para que el británico explote todo su potencial y destaque en la élite de la Fórmula 1.

La batalla actual en la parrilla: McLaren vs Ferrari

La superioridad de McLaren esta temporada es clara. Mientras Norris suma victorias y se afianza en la parte alta, su compañero Oscar Piastri también se mantiene cerca, con ocho triunfos, y está a punto de alcanzarlo. En contraste, Ferrari y Leclerc están atravesando un momento complicado. A pesar del talento y las poles espectaculares de Leclerc, el equipo no ha conseguido ofrecer un coche capaz de luchar consistentemente por el primer puesto.

En Hungría, por ejemplo, aunque Leclerc arrancó desde la pole, terminó cuarto tras una lucha intensa con Piastri y Russell, y además fue sancionado por conducción peligrosa. Según Soy Motor, esta situación refleja la actual superioridad de McLaren y la necesidad urgente de Ferrari por mejorar su rendimiento si quiere seguir siendo competitiva.

En definitiva, Norris está dejando claro que es uno de los grandes pilotos de la nueva generación, y con el McLaren dominando la pista, su éxito parece solo el comienzo. La temporada 2025 sigue abierta, pero una cosa es segura: Norris pisa fuerte y está listo para pelear por mucho más.