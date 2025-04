Lando Norris y George Russell protagonizan un nuevo episodio de tensión en la F1

La Fórmula 1 de 2025 ha arrancado con McLaren dominando de manera imparable. Con victorias de Lando Norris en Australia y Oscar Piastri en China, el equipo naranja ha logrado sacar una ventaja de 21 puntos sobre Mercedes en el Campeonato de Constructores. Esta gran diferencia ha puesto a McLaren en una posición privilegiada, algo que no ha pasado desapercibido para los demás equipos.

El dominio de McLaren ha encendido los ánimos en los rivales, especialmente en George Russell. El piloto de Mercedes, consciente de la difícil tarea que enfrentan para alcanzar a los naranjas, no dudó en expresar su opinión: "Tienen una ventaja tan grande que pueden detener el desarrollo ahora e ir a por todas en 2026", dijo Russell, subrayando la importancia de la ventaja que McLaren ha conseguido en el inicio de temporada.

💥 Norris, sobre las palabras de Russell donde decía que McLaren podría tener un coche más dominante que el Red Bull de 2023.



“Pensé que era más inteligente, pero está claro que no lo es.”



“Ni siquiera necesito decir nada. Creo que es bastante obvio que no es así.”



La respuesta de Norris: palabras afiladas para su compatriota

Las palabras de Russell no fueron bien recibidas por Lando Norris. El piloto de McLaren, visiblemente molesto, respondió con dureza: "¿Cómo? ¿Una ventaja mayor que el Red Bull que lo ganó todo? Por supuesto. Pensé que era más inteligente, pero claramente no lo es", comentó Norris, desafiando la comparación que hizo su compatriota con el dominio de Red Bull en años anteriores.

Lando Norris, con su habitual confianza, añadió: "Ni siquiera tengo que decir nada. Creo que está suficientemente claro que no lo es. George cree que puede jugar a muchos juegos, pero no me lo creo", dejando en claro su desacuerdo con las afirmaciones de Russell. Para Norris, la diferencia en el rendimiento de McLaren y otros equipos es evidente, pero también su confianza en que su equipo tiene lo necesario para seguir adelante sin necesidad de jugar a los "juegos mentales" que algunos intentan.

Este intercambio de declaraciones no hace más que añadir una capa extra de tensión al Campeonato de 2025, donde la rivalidad entre estos dos pilotos británicos parece estar tomando un nuevo giro. Con la temporada que ha comenzado hace poco, está claro que no solo las victorias en pista serán decisivas, sino también las batallas psicológicas fuera de ella.